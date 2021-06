Dos colaboradores de Milosevic fueron condenados por crímenes de guerra – Télam

Stanisic fue jefe de seguridad interior de Serbia y una figura clave del rgimen de Milosevic; y Simatovic, su adjunto

Dos ex jefes de espionaje serbios del rgimen de Slobodan Milosevic fueron condenados este mircoles por crmenes contra la humanidad y crmenes de guerra en los conflictos de los Balcanes de la dcada de 1990, tras un nuevo juicio celebrado por un tribunal de la ONU.

Jovica Stanisic, de 70 aos, exjefe del servicio de seguridad estatal de Serbia, y su adjunto Franko Simatovic, de 71 aos, fueron condenados a 12 aos de crcel cada uno, inform el tribunal de La Haya en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.

Stanisic y Simatovic fueron declarados culpables por el tribunal de respaldar a las fuerzas serbias que llevaron a cabo crmenes durante la toma de la ciudad bosnia de Bosanski Samac en abril de 1992, anunci el juez Burton Hall.

Ambos ayudaron a entrenar y desplegar a las fuerzas serbias y a los serbios locales “lo que tuvo un efecto sustancial en la comisin de los crmenes”, agreg el tribunal.

Los jueces dijeron, no obstante, que no existan pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de los fiscales de que podran ser responsables de una “campaa de terror” ms amplia por parte de los escuadrones de la muerte serbios en toda Bosnia y Croacia.

Stanisic fue jefe de seguridad interior de Serbia y una figura clave del rgimen de Milosevic; y Simatovic, su adjunto.

Se los acusaba de haber organizado, financiado y abastecido a grupos paramilitares despus de la disolucin de la antigua Yugoslavia en 1991.

Estos grupos, como la unidad de lite de los “boinas rojas”, dirigida sobre el terreno por Franko Simatovic -segn la acusacin- sembraron una ola de terror y destruccin, atacando localidades y asesinando a croatas, musulmanes y otras poblaciones no serbias.

El tribunal de la ONU, llamado Mecanismo de Tribunales Penales Internacionales (MTPI), sustituy al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) tras su cierre en 2017.

Los dos exjefes serbios, que se encontraban en libertad condicional, se entregaron al centro de detencin de la ONU en La Haya la semana pasada.

Segn la acusacin, Stanisic y Simatovic formaban parte de una empresa criminal junto con Sloban Milosevic, quien muri de un ataque cardaco en 2006 antes del final de su juicio, y el jefe poltico de los serbios de Bosnia Radovan Karadzic, condenado a cadena perpetua.

Las guerras en la antigua Yugoslavia fueron las ms mortferas en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con al menos 130.000 muertos y millones de desplazados.

Los cargos incluyeron por lo menos 280 asesinatos en una veintena de ataques especficos contra ciudades y pueblos por parte de grupos paramilitares como la unidad de lite “Boinas Rojas” y la milicia “Los Tigres”.

Zeljko Raznatovic, alias Arkan, lder de la milicia “Los Tigres”, fue inculpado por el tribunal de La Haya, pero muri asesinado en Belgrado en 2000.

Stanisic y Simatovic fueron llevados a los tribunales en 2003 tras ser detenidos por la polica serbia despus del asesinato del primer ministro reformista serbio Zoran Djindjic.

En mayo de 2013 los magistrados de primera instancia dictaminaron que no se haba probado “ms all de toda duda razonable” la culpabilidad de los dos ex jefes serbios y los absolvieron.

La absolucin en primera instancia por parte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en 2013 desat una ola de protestas y la fiscala recurri el fallo.

El 15 de diciembre de 2015, en un giro inusual, la sala de apelaciones del TPIY revoc la absolucin, aduciendo que los jueces se haban “equivocado” en varios puntos.

El nuevo juicio comenz en 2017.

Stanisic y Simatovic forman parte de los ltimos jefes de guerra de los Balcanes detenidos en La Haya.

La justicia internacional confirm este mes la cadena perpetua del ex jefe militar serbio de Bosnia Ratko Mladic por genocidio, crmenes contra la humanidad y crmenes de guerra.