Dos de cada diez locales de shoppings no volverán a abrir pos cuarentena

La Cámara de Agencias Oficiales de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (CAOLBA) reclamó hoy al Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que incluya a las agencias oficiales de la Lotería de la Ciudad (LOTBA SE) como beneficiarias de los Créditos a tasa del 12% anual que lanzó el viernes pasado el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, “a pesar de estar errónea e injustamente excluidas de la categoría de MiPyMES”, sostuvo su presidente, Diego D´Agostino.

Los agencieros centran sus reclamos inmediatos en que no pueden ser beneficiarios de la política de la Ciudad de los denominados “Créditos ultra baratos para ayudar a los comercios no esenciales” y que han vuelto a cerrar sus puertas en cumplimiento del DNU “Aislamiento Preventivo Obligatorio COVID 19”.

Las 1278 agencias de lotería de la Ciudad se encuentran en una “Situación de crisis terminal” al no poder abrir durante la pandemia por haber sido alcanzadas por el decreto nacional. Hay cuatro mil familias afectadas en forma directa.

“Estamos totalmente desamparados, las agencias estuvieron cerradas sin trabajar 55 días y ahora por las restricciones 17 días más, sin tener ningún ingreso, como tampoco ninguna ayuda, subsidio o préstamo tanto del Estado Nacional como del GCBA, a pesar de estar trabajando y generando fondos para la Ciudad. Se han canalizado todos nuestros pedidos a través del Presidente de la LOTBA S.E, Martin García Santillán; y del Ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, sin respuesta alguna a la fecha. Nuestras agencias deben ser categorizadas como MiPyMES, que es lo que son”, indicó D´Agostino.

Los agencieros sostienen que existe un “error técnico que debe ser subsanado en forma urgente” al no entrar en la categoría de las MiPyMES o PyMES, cuando por Contrato con LOTBA SE y el Reglamento aplicable son tipificados como “Comerciantes Independientes”, osea MiPyMES.

“La situación de los agentes oficiales es desesperante ya que no tenemos otro ingreso que no provenga de las comisiones que cobramos por la venta de los productos de LOTBA SE, como La Quiniela, Poceada, Loto Plus, Loto 5 y Quini 6, entre otros productos. Cuando abrimos el 14 de mayo hasta el 1 de julio no superamos el 30% de lo que ganábamos. El juego es presencial, con el local cerrado, los ingresos son cero y todo son deudas”, destacó D´ Agostino.

También se le pidió por nota a la Secretaría de PyMES del Ministerio de Desarrollo Productivo, bajo la órbita de Matías Kulfas, para que modifique la Resolución 340 del 2017 del anterior gobierno, por la cual excluyeron a las agencias como PyMES, colocándolas como operadoras de juego. “Es una locura. Tipificaron a las agencias a la par de grandes casinos y bingos, cuando somos PyMES en su mayoría familiares. Necesitamos acceder por lo menos al crédito de Larreta del Banco Ciudad, que no es otra cosa que endeudarnos para pagar los gastos por los locales cerrados”, agregó María Martorello, Secretaria de la CAOLBA.

“No hay motivo para no ser beneficiarias las agencias de los Créditos a tasa del 12% anual aún a pesar que la disposición diga que no somos MiPyMES. En el mismo sentido le solicitamos a Nación y Ciudad se dispongan subsidios especiales para nuestros representados que les permitan pagar sus alquileres, impuestos, sueldos y servicios. Nuestro reclamo se funda en la total desprotección en la cual se encuentra nuestra actividad a pesar de estar trabajando y generando fondos para la CABA, sosteniendo nuestros negocios únicamente con nuestros ingresos, que hoy desaparecieron”, concluyó Martorello.