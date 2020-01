Dos dirigentes mundiales de alto peso ingresaron a las filas del COI

Infantino preside la FIFA desde febrero de 2016 y en junio del año pasado fue reelegido para un segundo mandato que ocupará hasta el año 2023.

A su vez, David Haggerty accedió a la presidencia de la ITF en 2015 y también fue reelegido en septiembre de 2019 para un nuevo período.

Además, se incorporó al COI Yasuhiro Yamashita, quien fue elegido presidente del Comité Olímpico Japonés el pasado mes de junio, en sustitución de Tsunekazu Takeda, envuelto en un escándalo de presunta compra de votos para que Tokio ganase la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.

Yamashita, además, fue campeón olímpico de judo en Los Ángeles 1984.

Infantino, Haggerty y Yamashita fueron propuestos como miembros el 5 de diciembre pasado por el Comité Ejecutivo, y fueron confirmados este viernes con motivo de la 135° Sesión del COI en Lausana (Suiza).

