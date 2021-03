Dos heridos tras ser apuñalados cerca de un mitin de un partido fundamentalista hebreo en Israel

Al menos dos personas han resultado heridas tras ser apuñaladas cerca de un acto político del partido fundamentalista hebreo Judaísmo Unido de la Torá.

El incidente ha ocurrido en Bnei Brak, a las afueras de Tel Aviv, según ha informado el diario israelí The Times of Israel, que por el momento no aporta más información al respecto.

Estos hechos ocurren a dos días de unas elecciones clave en las que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se juega su futuro político tras el fracaso de su alianza con el partido Azul y Blanco de Benny Gantz.