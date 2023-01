Dos israelíes fueron heridos de bala en Jerusalén en un nuevo ataque palestino

Un palestino de 13 años hirió este sábado de bala a dos israelíes en Jerusalén Este, un día después de que otro ataque perpetrado por un palestino frente a una sinagoga dejara siete muertos, tras lo cual el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió una respuesta «vigorosa».

Los dos ataques ocurrieron en el marco de una escalada de la tensión que se inició el jueves con una incursión israelí en Cisjordania ocupada, en la cual murieron nueve palestinos, y que llevó a que organismos internacionales y las principales potencias mundiales llamaran a la calma.

El hecho de este sábado ocurrió en el barrio palestino de Silwan, fuera de la muralla que demarca la Ciudad Vieja, en Jerusalén Este, una zona ocupada por Israel en 1967 y anexada en 1980.

El servicio de emergencia Magen David Adom (MDA) señaló que las víctimas son dos hombres de 47 y 23 años -padre e hijo- que recibieron «heridas de bala en la parte superior del cuerpo».

A pesar de la gravedad de su estado, sus vidas no parecen correr peligro, según el MDA, servicio para el que trabaja precisamente el joven israelí herido.

El atacante, identificado como Muhammad Aliyat, fue «herido y neutralizado» por las fuerzas de seguridad, informó la policía. La vivienda que comparte con su familia, ubicada en el barrio Karm al-Sheikh en la ciudad de Silwan, fue allanada.

Poco antes del ataque, la policía anunció 42 arrestos relacionados con la muerte el viernes de siete israelíes a manos de un palestino de 21 años que abrió fuego contra las personas congregadas a la salida de una sinagoga durante el sabbat.

La matanza coincidió con el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y el autor murió por disparos de la policía tras una breve persecución.

El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió una dura respuesta contra los palestinos tras los ataques.

No hay indicios de que haya participado anteriormente en actividades militantes o de que fuera miembro de un grupo armado palestino establecido, informó la agencia de noticias AFP.

Las fuerzas de seguridad israelíes fueron colocadas en estado de alerta máxima tras los últimos ataques.

«Nuestra respuesta será vigorosa, rápida y precisa», declaró hoy Netanyahu antes de una reunión de su gabinete de seguridad nacional.

«No estamos buscando una escalada, pero estamos preparados para cualquier escenario», añadió.

Netanyahu, primer ministro entre 2009 y 2021, regresó al poder el mes pasado al frente de una coalición que incluye a partidos de extrema derecha y a formaciones judías ultraortodoxas.

Este sábado prometió «procesos acelerados» de clausura y demolición de viviendas de autores de atentados contra israelíes, denunciadas por las ONGs de defensa de derechos humanos como medidas de castigo colectivo.

También propuso facilitar el porte de armas de civiles y suprimir los beneficios sociales de «familias que apoyan el terrorismo».

El ataque del viernes, condenado ampliamente por la comunidad internacional, se produjo pocas horas después de un bombardeo israelí de la Franja de Gaza, en respuesta a disparos de cohetes desde ese enclave palestino.

Una muchedumbre gritó «muerte a los árabes» durante la visita de Netanyahu a la sinagoga atacada el viernes.

Los palestinos, por su parte, se congregaron en la Franja de Gaza y en Cisjordania para celebrar el ataque, mientras que varias organizaciones políticas palestinas lo justificaron.

«La operación de Jerusalén es una respuesta natural a la masacre de Jenín», apuntó el vocero de Hamas Mohamed Hamadé, en referencia a la muerte el jueves de nueve palestinos en una operación militar israelí, informó la agencia de noticias Europa Press.

El viernes, con el ataque a una sinagoga en Jerusalén que dejó siete muertos, se produjo el primero de los atentados / Foto:AFP.

La Yihad Islámica también elogió la «heroica operación» en la sinagoga de Neve Yaakov, a la cual consideró «la respuesta natural y legítima a los crímenes de la ocupación y los agravios a los santos lugares», en referencia a la Explanada de las Mezquitas.

«La explosión de la situación es el resultado inevitable de la escalada de los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo», expresó, por su parte, Al Fatah, el partido dominante del gobierno palestino con sede en Ramallah.

«Lo hemos advertido repetidamente, pero la comunidad internacional no ha respondido a las peticiones de parar la agresión (israelí) y poner fin al derramamiento de sangre palestina», agregó Al Fatah.

Israel anexó la zona de Jerusalén Este después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Los palestinos consideran este territorio como la capital de un futuro Estado palestino, tal como está previsto en la solución de los dos Estados, la de mayor consenso internacional.

El jefe policial israelí, Kobi Shabtai, calificó la matanza en la sinagoga como «uno de los peores ataques» de los últimos años, que llega después del año más mortífero para los palestinos en Cisjordania desde fines de la Segunda Intifada (2000-2005).

Según la agencia de noticias AFP, el conflicto palestino-israelí se cobró 235 vidas en 2022, más del 80% de ellas de palestinos.

La incursión israelí del jueves, que dejó nueve palestinos muertos, fue en el campamento de refugiados de Jenín, que junto con Naplusa han sido los principales objetivos israelíes por ser bastiones de los grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania.

Israel afirmó que el objetivo de la operación eran combatientes de la Yihad Islámica.

La Yihad Islámica y la organización Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, prometieron represalias y dispararon proyectiles que, en su mayoría, fueron derribados por las defensas antiaéreas israelíes.

El ejército israelí respondió con bombardeos contra Gaza.

No se reportaron heridos en ninguno de los bandos, pero los grupos armados palestinos prometieron nuevas acciones.

El ataque a la sinagoga fue condenado por la ONU, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Turquía y países árabes como Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reconoció «plenamente las legítimas preocupaciones de Israel en materia de seguridad», pero destacó que «la fuerza letal solo debe utilizarse como último recurso cuando sea estrictamente inevitable para proteger vidas».

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Start of the Security Cabinet Meeting:

«On behalf of the citizens of Israel, I would like to send my deepest condolences to the families of those who were murdered in this awful and despicable terrorist attack in our capital Jerusalem. pic.twitter.com/2GTKR75FIX

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 28, 2023