Dos ministros británicos renunciaron con críticas a Boris Johnson

Los ministros de Finanzas y de Salud británicos renunciaron este martes a sus cargos con críticas al primer ministro Boris Johnson, tras una serie de escándalos que sacudieron a su Gobierno, el último sobre la forma en que manejó las denuncias contra un diputado oficialista acusado de abuso sexual.

La renuncia de dos funcionarios clave, poco después de que Johnson superara un voto de confianza el mes pasado presentado en contra de su liderazgo, podrían resultar devastadoras para la continuidad de su mandato, según los medios británicos.

«La gente espera con razón que el Gobierno se lleve a cabo de manera adecuada, competente y seria», indicó Rishi Sunak, hasta ahora al frente de la cartera de Finanzas, al hacer pública su dimisión en Twitter.

«Creo que vale la pena luchar por estos estándares y es por eso que renuncio», agregó.

Minutos antes, el ministro de Salud, Sajid Javid, dijo en una carta que el pueblo británico «espera integridad de su Gobierno», pero que los votantes ahora pensaban que la administración de Johnson no era competente ni actuaba con interés nacional.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022