Dragado y Balizamiento pide que el Estado actúe en Emergencia Hídrica

Mientras la cuarentena por el COVID-19 tiene hipnotizado a todo el mundo, el Río Paraná sufre una bajante histórica que pone en peligro no solo la economía de la Hidrovía y las provincias que la atraviesa sino también la salud de los habitantes de las costas desde Misiones hasta el Delta del Paraná.

Ante este dramático panorama –que entre otros males incluye al dengue-, el Secretario de Organización y Gremial de SyPEDyB (Dragado y Balizamiento), Mario Hugo Godoy, se expresó en las redes sociales en una carta dirigida a las autoridades estatales que entienden de vías navegables fluviales y puertos.

Ante esta situación, gremios de la FeMPINRA y la CATT se hicieron eco del dramático pedido de la dirigencia gremial utilizando el poder de sus redes y medios de difusión.

Godoy expresa claramente un llamado de intervención por parte de los organismos estatales ya que la histórica bajante del Río Paraná está afectando la navegación comercial, especialmente en la ruta de cabotaje de la Hidrovía y como si el problema fuera poco, además, está afectando de manera muy peligrosa para la salud las tomas de agua de abastecimiento de las ciudades ribereñas.

“Las alturas hidrométricas observadas actualmente, no se registran desde principios de 1989”, señaló Godoy en el documento que lleva su firma y argumentó que “por lo manifestado por el Servicio Meteorológico Nacional, donde no hay fase Niño y, de no cumplirse en el Río Iguazú el régimen de lluvias que se producen durante los meses de Mayo-Junio, todo hace suponer que se mantendrán las condiciones de registro por debajo de los promedios mensuales históricos”.

