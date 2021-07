Driussi se desvinculó del Zenit y ¿vuelve a River?

Pese a la ilusión de los hinchas del “Millonario” de contratarlo, el futuro de Driussi estará en Estados Unidos casi con seguridad. ¿Será compañero de Higuaín en el Inter Miami?

El atacante se despidió a través de una carta de los hinchas del club ruso, donde mencionó: “El verano pasado realmente podría haber dejado el Zenit: el Inter Miami ofreció al club un buen dinero. Si estuviera solo, probablemente no me gustaría irme, pero para mi familia, mudarme a los EE. UU. Fue una buena oportunidad para algo nuevo. No estoy enojado con nadie, todo pasa o no pasa por alguna razón”.