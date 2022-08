Drones sobre una instalación militar renovaron la tensión entre China y Taiwán

El vuelo de drones sobre el archipiélago de Kinmen, cerca de las costas de China continental, volvió a tensar este martes la relación entre China y Taiwán, que denunció que una de las aeronaves no tripuladas tomaba imágenes de una instalación militar suya.

Las Fuerzas Armadas de Taiwán abrieron fuego contra drones civiles supuestamente controlados desde China, poco después de que la presidenta Tsai Ing-wen reclamase medidas «contundentes» ante este tipo de incursiones.

El Ministerio de Defensa de la isla confirmó en un comunicado disparos contra al menos tres drones, aunque no identificó su origen.

La cartera precisó que estas aeronaves se retiraron hacia la ciudad china de Xiamen, informó la agencia estadounidense de finanzas Bloomberg.

«He ordenado al Ministerio de Defensa Nacional que adopte las medidas contundentes y necesarias para defender la seguridad del espacio aéreo», expresó Tsai durante un discurso ante militares en el que advirtió que Taiwán no se quedará de brazos cruzados ante las provocaciones.

La presidenta respondió de esta forma a las críticas por la aparente falta de respuesta a la creciente presencia de drones, como admitió la agencia de noticias oficial CNA y reprodujo la española Europa Press.

