Dudas sobre los anunciados acuerdos de libre comercio de Uruguay y Ecuador con China – Télam

Recientes anuncios de Uruguay y Ecuador de que prevn firmar, y pronto, tratados de libre comercio (TLC) con China resonaron por Amrica Latina; sin embargo, algunos creen que son mucho ruido y pocas nueces, por varios motivos, sobre todo polticos.

Eso no quita que sea innegable el auge de los lazos econmicos entre China y Amrica Latina. Pero no es menos cierto que stos se ven limitados por los frecuentes vaivenes polticos de la regin y la prioridad que da China a su relacin con Estados Unidos.

Por el lado del comercio, China es un socio principal latinoamericano, con crecientes importaciones de materias primas y exportaciones de manufacturas; del lado de la inversin, es una enorme fuente de capital para la regin.

Segn estadsticas oficiales, el intercambio comercial de China con Amrica Latina totaliz 203.000 millones de dlares en la primera mitad del ao, un 45,6% ms que el mismo perodo de 2020.

Se calcula que la participacin china en el comercio de Amrica Latina alcanzar entre un 15% y un 24% del total regional de aqu a 2035. Hace 20 aos, era el 2%. Adems, Amrica Latina es el segundo destino de la inversin china en el exterior.

En los primeros cinco meses del ao, la inversin directa de China en Amrica Latina fue de 10.380 millones de dlares, un 40% ms que el mismo perodo de 2020, de acuerdo al Gobierno chino.

Estados Unidos, no obstante, sigue siendo el principal socio econmico de la regin, muchsimo ms que China. Su comercio con Amrica Latina ronda los 900.000 millones de dlares, y sus inversiones los 250.000 millones.

La disputa comercial Washington-Beijing y las negociaciones que ambos mantienen por ella son bien conocidas, al igual que la agresiva campaa de presin de Estados Unidos sobre Amrica Latina para que no avance en su relacin econmica con China.

Sin embargo, esa es solo la batalla visible de una «guerra» ms amplia y soterrada en la que el comercio es relativamente insignificante, dijo a Tlam el profesor e investigador Gustavo Girardo, uno de los ms reputados especialistas en China de Argentina.

«China discute con Estados Unidos espacios de hegemona en los segmentos donde realmente se concentra el poder y el valor: la alta tecnologa, la estandarizacin del 5G, la inteligencia artificial y el famoso Internet de las cosas», dijo Girardo.

«Esa es la disputa; ah los nmeros son infinitamente mayores a los del comercio, infinitamente mayores, y China no quiere acumular ms problemas con Estados Unidos de los que ya tiene», prosigui.

«Si el avance (comercial chino) en Latinoamrica fuera obstculo para China en sus negociaciones con Estados Unidos, China no avanzar, justamente para preservar la relacin que para ella es la ms importante: con Estados Unidos», agreg.

China tiene TLC con solo tres pases latinoamericanos: Chile, Per y Costa Rica; Estados Unidos, con ms de una decena.

La relacin entre China y Ecuador floreci como nunca en las Presidencias de Rafael Correa, cuando Beijing invirti millones en proyectos de extraccin de petrleo y minerales cuyo impacto medioambiental es hoy muy cuestionado.

A Correa sigui Lenn Moreno, que cedi a las presiones de Washington sobre China y retorn al alineamiento con Estados Unidos. Lo mismo se esperaba de su sucesor conservador Guillermo Lasso, pero por ahora parece querer tener una pie en cada bota.

Hace dos meses, Lasso sorprendi al anunciar que esperaba comenzar negociaciones tcnicas con China sobre un TLC, y hasta dijo que se podra firmar en marzo de 2022.

Das despus, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, con quien la derecha volvi al poder en su pas tras 15 aos de gobiernos progresistas, afirm que China haba aceptado iniciar estudios de factibilidad de un TLC con Uruguay.

En el Mercosur, la intencin de Uruguay es rechazada por Argentina, que insiste en que cualquier tratado debe incluir a los dems pases del bloque, que tambin integran Brasil y Paraguay.

Pero Paraguay y Brasil se han mostrado ms en sintona con Uruguay, ahondando las deferencias en el Mercosur y dejando a Argentina en una posicin de debilidad relativa.

«El Mercosur no ha podido definir qu quiere hacer con China porque bsicamente ninguna de sus economas ha decidido algo concreto y consistente sobre esto ms all de los partidos polticos que las gobiernen», dijo Girardo.

«En el caso de Lacalle Pou, se est aprovechando de las dificultades que tiene Argentina para articular una poltica exterior que no sea totalmente contradictoria de un Gobierno al otro», seal.

Algo parecido pasa con Brasil, que se acerc a China durante el Gobierno de Lula da Silva y que ahora tiene como presidente a Jair Bolsonaro.

«Bolsonaro es impredecible… Un da insulta a China y al siguiente lo aplaude… Es muy difcil que China no te vea como un gran homogneo de pases con Gobiernos totalmente cambiantes», agreg Girardo.

«Para un TLC entre Ecuador y China deberan pasar an muchos aos. Todava no hay nada para firmar, tampoco por parte de Uruguay, porque, entre otras cosas, no hay equipos tcnicos capaces para hacerlo en Ecuador y mucho menos en Uruguay», sostuvo.

«Lo de Lasso es humo que se tira para ver qu tipo de repercusin tiene a nivel local», dijo.

Y «Uruguay no puede tener un TLC con China por el acuerdo fundacional del Mercosur, que le impide hacer cosas por su cuenta», seal Girardo.

«Pero tambin existen los acuerdos de complementacin econmica (ACE), que tienen fisuras que le permitiran a Uruguay hacer algn tipo de acuerdo que no necesariamente tiene que ser un TLC, y ese es el fantasma que agita Lacalle Pou», agreg.