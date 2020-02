Duhalde aseguró que no hay presos políticos: “Son presos de la Justicia”

Eduardo Duhalde

El ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde dijo que en Argentina no hay presos políticos y sostuvo que hablar de eso provoca “una discusión inútil” que se debe resolver en la justicia.

“Es una discusión inútil, Alberto (Fernández) habla del concepto claro de lo que es un preso político, que es un preso a disposición del Poder Ejecutivo y eso no hay”, manifestó Duhalde.

“Hay personas que se dicen presos políticos, que están mal juzgados, pero es una discusión que no sirve para nada y no me sumo en esas cosas“, agregó en una entrevista con Radio Rivadavia.

Pero luego, al ser consultado sobre las situaciones del ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido volvió a sentar posición, repitiendo que son cuestiones que se deben resolver en la justicia.

“Son presos -por Boudou y De Vido- por la justicia. Si ellos creen que son presos políticos que lo digan pero son presos de la justicia y eso se arregla en la justicia”, sentenció.