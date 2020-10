Duhalde en el Acto del 17 de octubre: “Vamos hacia una situación cada día más difícil”

Eduardo Duhalde en diálogo exclusivo con Canal 26.

En horas de la tarde de este viernes un amplio sector del peronismo recordó un nuevo 17 de octubre, una fecha clave en el Partido Justicialista. La conmemoración, en vísperas del día de la Lealtad del peronismo, contó con la presencia de muchos dirigentes de primera línea que se mostraron unidos.

Una de las más destacadas figuras en el acto, fue el ex presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, quien tras finalizado el homenaje, habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con CANAL 26.

“La unidad no es la del Justicialismo, debe ser la de toda la Argentina”, sostuvo Duhalde y agregó: “Un adversario no es un enemigo. La pelea es una tontería, es un absurdo, tenemos que juntarnos”.

“Argentina pasa por uno de los momentos más difíciles”, manifestó el ex mandatario y ex Gobernador bonaerense previamente.

En el mismo sentido, expresó Duhalde ante las cámaras de CANAL 26 que “vamos hacia una situación cada día más difícil”.

También dijo Duhalde que “el pasado no puede cambiarse, convocamos al futuro, que es una construcción colectiva. Tenemos que ocuparnos del futuro”, dijo.

Your browser does not support the video element.

El ex presidente Duhalde habló en exclusiva con Canal 26.

Con ese marco sostuvo también que “no nos podemos pelear más, apuntamos a la unidad de toda la Argentina. La Argentina va a salir trabajando y no produce lo que hay que producir. Por qué no discutimos el cómo hacerlo y nos dejamos de joder”, sostuvo Duhalde.

Finalmente, Duhalde aseguró: “Yo no hablo mal de nadie. Critico las políticas, pero no a las personas”.

Your browser does not support the video element.

Duhalde en el acto por el 17 de octubre. Canal 26.