Duhalde, por posibles cambios de Gabinete: “Se necesita gente experimentada, no hay tiempo para aprender en crisis”

Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación. Foto: NA.

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde sostuvo este domingo que siempre creyó en que la necesidad de cambios porque “en las crisis hay que tener gente experimentada” y “no hay tiempo para aprender”, en relación a los trascendidos que indicarían modificaciones en el gabinete de Alberto Fernández.

“Siempre creí que había que hacer cambios porque en las crisis no se puede ir a aprender. En las crisis hay que tener gente experimentada, no hay tiempo para aprender”, resaltó.

En declaraciones al programa “El Gíglico”, que conduce Mauro Viale en Radio Rivadavia, Duhalde dijo que “hay personas muy capaces en este Gabinete”, pero que “no tienen una condición adicional que hay que tener que es es una fortaleza diaria para manejar el ministerio”.

Los dichos del ex jefe de Estado se producen luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pusiera en duda las condiciones de algunos integrantes del Gabinete (como también del Congreso nacional) para ejercer los cargos que ocupan.

“Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”, había lanzado la ex presidenta en un acto que compartió con el presidente Alberto Fernández en el Estadio Único de La Plata.

En otro orden, Duhalde consideró que “Alberto Fernández no está en el equilibrio” que se necesita para la función que desempeña, que “no está bien” ni “está como tiene que estar”.

“Muchos golpes recibe. Eso yo lo he vivido. En el 2002 estábamos con superávits gemelos, estábamos bien, pero yo no estaba bien, aunque uno trataba de disimularlo porque es demasiado esfuerzo”, justificó.

Sin embargo, luego reiteró sus observaciones sobre el presidente: “No está bien. No está como tiene que estar. Le deseo lo mejor y que se recomponga pero no está como tiene que estar”. En tanto, consideró que “lo que anda mal en este Gobierno es que no se ocupan de los temas qué hay que ocuparse”.

“Nos ocupamos de temas laterales. En las crisis hay que ocuparse de no más de dos o tres temas, y poner toda la fuerza allí. Son pocos los temas. El tema del hambre y la producción.

y hay que hurgar en el tema de la deuda en tiempos de pandemia”, mencionó.