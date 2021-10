Dulce Granados sobre el Programa Envión: «Es la posibilidad para poder tener, el día de mañana, un futuro mejor»

Dulce Granados en diálogo con Canal 26

Este miércoles 13 de octubre, Dulce Granados presentó en Ezeiza el Programa de inclusión social Envión que busca acercar a los jóvenes a diversos oficios para de esta manera insertarse en el mundo laboral.

«Los jóvenes pudieron apreciar a lo largo de todos estos años lo que tiene que ver con aquello del oficio», expresó en referencia al Programa en diálogo con Canal 26.

«Poder elegir una profesión como cantar, bailar, como ser peluquero, estilista. Esa es la posibilidad que le brindó este programa por medio de talleres a los jóvenes para poder incluirse dentro de una sociedad que a veces es muy difícil penetrar», añadió.

Más adelante explicó que «por medio de estos talleres, los acostumbramos a lograr ese oficio que ellos estaban buscando, esa orientación que te permite el envión de buscar el horizonte para poder tener, el día de mañana, un futuro mejor».

«Esta pandemia que nos trabó y nos puso de rodillas, nos va a dar la oportunidad de poder demostrarle a la gente que vinimos a gobernar, que vinimos a hacer lo que teníamos que hacer, poner de pie a la Republica Argentina», cerró.

