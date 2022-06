Duque celebró que en Los Ángeles ‘ninguna dictadura está presente’

El presidente colombiano realizó polémicas declaraciones sobre los países no invitados a la Cumbre.

El presidente de Colombia, Iván Duque, consideró este miércoles como uno de los “éxitos” de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles el hecho de que “ninguna dictadura está presente”, en lo que parece una referencia obvia a los países no invitados por Estados Unidos, a los que el mandatario colombiano no mencionó.

“El primer éxito (de la Cumbre) en sí mismo es poder estar presencialmente para discutir el presente y el futuro después de la crisis sanitaria. Y el segundo es que ninguna dictadura está presente. Sé que esto generó un debate, pero ninguna dictadura es bienvenida en la Cumbre. Entonces, ese es un gran logro en defensa de la democracia”, remarcó Duque.

El mandatario respondió preguntas en una charla titulada “La última visión geopolítica”, en la reivindicó la Carta Democrática de la OEA y la llamada Cláusula de Quebec, que excluye de este tipo de reuniones a países que hayan roto la institucionalidad.

«Si hay algo que ha unido a las Américas ha sido el espíritu democrático, como quedó planteado no solamente en la Carta Democrática de septiembre del 2001, sino que adicionalmente está lo que se conoce como la Cláusula de Quebec, que es muy clara al decir que el sistema de Cumbres de las Américas no es para que estén presentes aquellos lugares que han fracturado la institucionalidad y han puesto en riesgo la democracia», dijo Duque.

El éxito de esta #CumbreAméricas es la presencialidad, después de la pandemia. También, ninguna dictadura está presente; la cláusula de Quebec señala que cualquier destrucción del sistema institucional no es bienvenido en la Cumbre, un gran logro en la defensa de la democracia. pic.twitter.com/SJUx8lxR9F — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 8, 2022

Washington no invitó a este encuentro a Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que considera países no democráticos, lo que generó que no asistieran los presidentes de México, Andrés López Obrador, y Bolivia, Luis Arce, junto a los del Caricom.

En otro orden, Duque –que respondió siempre en inglés- hizo una fuerte defensa de gobierno, celebró los índices de crecimiento económico, la respuesta a la pandemia de Covid-19 y la política para con los migrantes, sobre todo los venezolanos.

«Nosotros hemos tenido siempre con Venezuela y con el pueblo venezolano una relación fraterna. Entonces es muy bueno recordar que quien expulsó el servicio consular de Venezuela fue (Nicolás) Maduro; no fue Colombia”, advirtió.

Y siguió: “En 2019, Maduro expulsó y amenazó al servicio consular de Colombia y dijo que no garantizaría su seguridad. Nosotros siempre mantuvimos el servicio consular».

Acusó también a Maduro por la migración de ciudadanos hacia Colombia.

«La causa de esa migración ha sido la dictadura oprobiosa y genocida de Maduro; a esa dictadura hay que seguir denunciando y seguir combatiendo», expuso.