Dura crítica de Pichetto a Martín Guzmán: “Es dramático tener un ministro de Economía que no habla”

Miguel Ángel Pichetto. Foto: NA

El Auditor General de la Nación y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, al considerar que Argentina atraviesa “una situación compleja económicamente” y el funcionario nacional “no habla”.

En declaraciones a radio Con Vos, el ex candidato presidencial señaló que “un ministro de Economía que no habla es dramático. Estamos en una situación compleja económicamente, con inflación. El mes pasado 4,8%, este mes va a estar en 4 y pico, y el ministro no habla”, apuntó Pichetto.

“No es el ministro de la deuda, es el ministro de Economía de la Nación. Tenés que marcar un rumbo, sentarte con los empresarios, con los trabajadores. Realmente no entiendo”, sentenció.

Además, cuestionó algunas medidas económicas del gobierno de Alberto Fernández, tales como “cerrar el mercado exportador de carne”, y agregó: “Hay cosas que están equivocadas, entonces tengo mis dudas de cuál es el rumbo del país”.

Para Pichetto, “Argentina va a ser importante cuando liberen las fuerzas del mercado, cuando haya reglas, cuando funcionen como funciona el mundo”.

En ese marco, afirmó que “el problema argentino es que no cree en el capitalismo, que es el único modelo que funciona en el mundo”, y advirtió que en el país existe una mirada donde “todos los pobres son buenos y los empresarios son malos”.

“Hay que derrotar esta cosmovisión del pobrismo, donde parecería que ser emprendedor, empresario o productor es malo y lo único bueno es ser pobre”, subrayó.