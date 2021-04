Durán Barba cuestionó el gobierno de Alberto Fernández con la influencia de Cristina Kirchner: “Uno de los dos tiene que ser presidente”

Durán Barba en La Mirada con Roberto García.

Jaime Durán Barba dialogó en exclusiva con Roberto García en La Mirada, el programa emitido por Canal 26 (domingos, 21 horas) donde habló de la política actual de nuestro país, el “gobierno de dos” de la Argentina y la comparación con el mundo.

El consultor político dijo que “sin dudas”, Cristina Fernández de Kirchner quiere volver a ser presidente. “Yo creo, hablando de teoría política, que lo ideal es que no exista reelección. El sistema mexicano, he vivido mucho en México, me parece ideal. Son 6 años de presidencia pero una vez que ejerce los seis años no puede jamás ser candidato”.

Los norteamericanos, dijo Durán Barba “tienen una repetición pero la diferencia es que en México el presidente no hace campaña electoral nunca porque sabe que no va a ser reelegido, gobierna para gobernar, no para ser campaña”.

Sobre la situación crítica o confrontación en Argentina entre Alberto Fernández y Cristina, Durán Barba sostuvo que “hay una realidad desde el punto de vista de la ciencia política los países presidencialistas tienen un presidente y no más. El caso más paradigmático es el de Lázaro Cárdenas que cuando quiso influir en el siguiente gobierno lo deportaron a Estados Unidos”.

“No hay gobierno presidencialista con dos presidentes. El caso de Bolivia, Luis Arce no lo envitó a Evo (Morales) ni siquiera al acto de posesión… ‘Momentito, usted es mi amigo pero yo soy el presidente’. El caso que vive Argentina en este momento es muy anormal: una vicepresidente con enorme poder que está casi sobre el presidente que también existe. En teoría eso no puede seguir así. Uno de los dos tiene que ser presidente”, remarcó.

También habló sobre el lanzamiento del libro del ex presidente Mauricio Macri, quien lo menciona en el mismo. “No lo he leído todavía porque estoy hecho loco porque estoy en una campaña en Ecuador y yo estoy en México. Estoy totalmente metido en esto”, dijo.

“Hace cuatro años si me preguntabas si Alberto Fernández podría ser presidente de Argentina, ¿qué te hubiera respondido”, le consultó a García y el conductor de La Mirada respondió firme: “Lo mismo que responderías ahora: que no”. “América Latina es Macondo, pasa cualquier cosa”, sentenció el entrevistado.

“He estado metido en la campaña peruana y me he quedado loco, que cosa más rara, que gente más rara. Hay 26 candidatos presidenciales, uno más loco que el otro. Hay uno que puede ir a la segunda vuelta que se flagela todos los días para conservar el celibato desde hace 30 años porque él está enamorado de María… cada uno puede en lo que quiera, pero una cosa así…”, dijo sorprendido.

La elección en Perú es dentro de 10 días, detalló. “Hay otro tarado, otro señor (se corrige), un militar que quiere volver a la guerra con Ecuador. Y esa guerra se acabó a fines del siglo pasado. Nadie quiere eso, es una tontería radical. Es un candidato que dice ‘seamos patriotas, hagamos la guerra’. Acá en Ecuador hubo un candidato que dijo ‘voy a tener una política internacional muy libre, incluso voy a establecer relaciones diplomáticas con los países que están detrás de la cocina de hierro’. Alguien que dice esto a esta altura de la vida, te expresa esta sociedad en descomposición. Cualquier tipo dice ‘¿y por qué no soy candidato? El Estado me paga la propaganda, salgo, me convocan a los medios’… Hay cada personaje que es alucinante. Es la putrefacción de la democracia representativa ocasionada por el triunfo de las redes y la nueva comunicación”.