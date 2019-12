Durante el gobierno de Macri el comercio perdió 16.000 empleos

El consejo directivo de la CGT y cientos de pequeños y medianos empresarios de distintos sectores analizarán esta tarde “medidas contrapuestas y acciones” para presentar al gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de dinamizar la producción y el trabajo y reactivar el crecimiento de las empresas.

Los mayores referentes de la central obrera se harán presentes esta tarde con los empresarios pymes para analizar un conjunto de propuestas que aporten “al resurgimiento nacional”, explicaron voceros de la CGT.

“La nueva unidad del pequeño y mediano movimiento empresario, agrupado en la Confederación General Económica (CGE), realizará su primer acto con la CGT ante el anuncio de la Ley de Emergencia, luego del acuerdo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación General Empresaria (Cgera)”, argumentaron.

El encuentro tendrá lugar en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que comanda Armando Cavalieri, desde las 14.

Por su parte, Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fue contundente al asegurar que “sin empresas no hay trabajo, y sin trabajadores no hay consumo ni empresas”. A su vez remarcó la importancia de compensar la doble indemnización de 180 días con aportes para sostener la plantilla de trabajadores.

Al mismo tiempo, el titular de la Confederación General Empresaria (CGERA), Marcelo Fernández, explicó que se reclamará la contemplación de todas las pequeñas y medianas empresas que atraviesan momentos difíciles ya que “necesitan asistencia especial para poder sostener la nómina salarial”.

“Las pequeñas y medianas firmas deben ser protagonistas de la recuperación argentina, y tienen ideas para compartir con la CGT para ayudar al gobierno a adoptar medidas que beneficien a todos los protagonistas”, concluyó el dirigente.