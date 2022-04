Duras críticas de Cisneros al Tribunal de Cuentas tucumano por «ensañamiento» contra bancarios

El secretario general de la Seccional Tucumán de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros, efectuó duras críticas contra los miembros del Tribunal de Cuentas tucumano por un supuesto «enseñamiento» contra los extrabajadores del sector.

Para el dirigente, los integrrantes del Tribunal, Miguel Chaibén Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, ponen «trabas» para impedir que los exempleados del Banco Provincia trasferidos a la administración pública cobren lo que corresponde.

«El Tribunal tiene una actitud de ensañamiento cuando tienen que ejercer algún control sobre una diferencia salarial de trabajadores bancarios o ex trabajadores. Siempre hay problemas y trabas. Nosotros, por lo general, no pedimos ningún trato privilegiado, pero esto se viene postergando desde la gobernación de Alperovich», expresó.

Los ex trabajadores del Banco Provincia transferidos a la Administración Pública merecen que se respeten sus derechos como bancarios, pero el Tribunal de Cuentas siempre impidió que cobren lo que corresponde por ley sin razón alguna. (1/3) pic.twitter.com/tzxcC6cHFY — Carlos Cisneros (@cisneros_tuc) April 20, 2022

Cisneros, que también es diputado nacional por el Frente de Todos, señaló que el Tribunal de Cuentas «siempre impidió» que ex trabajadores del Banco Provincia que fueron transferidos a la Administración Pública cobren lo que corresponde por ley «sin razón alguna» pese a lo que establece la ley de privatización del ex Banco Provincia.

«El Tribunal de Cuentas como organismo durante el gobierno de (José) Alperovich nunca hizo nada», aseveró, y apuntó contra los vocales Terraf, Vidal y Diaz Ricci por ser «cómplices silenciosos» del ex gobernador y de «postergar a los trabajadores». «Hace rato tienen edad para irse a su casa», sentenció.

«Los vocales Terraf, Vidal y Diaz Ricci y el abogado Curia son tratados como monarcas, no rinden cuentas a nadie, no pagan impuesto a las ganancias y callaron durante todo el Gobierno de Alperovich. Exigimos que los derechos de los trabajadores del ex Banco de la Provincia se hagan efectivos, como Asociación Bancaría no vamos a permitir que se siga obstruyendo», reclamó.