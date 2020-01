Duras críticas de D’Onofrio, Tinelli y Ameal a la designación de Macri en la Fundación FIFA

Rodolfo D ´Onofrio, Marcelo Tinelli, Jorge Amor Ameal

Luego de su salida del Gobierno, el ex presidente Mauricio Macri fue designado este martes como titular de la Fundación FIFA.

Tras la designación, los presidentes Rodolfo D ´Onofrio (River), Jorge Amor Ameal (Boca) y Marcelo Tinelli (San Lorenzo) cuestionaron la decisión del organismo.

D´Onofrio calificó de “lamentable” la decisión de la FIFA de darle a Macri ese cargo en su organismo, y hasta lo responsabilizó de dejar “más de 50% de pobreza” en su paso por el Gobierno argentino.

A través de la red Twitter, el presidente de River dijo además que Macri es “enemigo de las sociedades civiles en el fútbol”. “Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, más de 50% de pobreza… enemigo de las sociedades civiles en el fútbol… y responsable de los últimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundación FIFA”.

No muy lejos de las críticas que emitió el presidente de River, se manifestó el titular de Boca, Jorge Amor Ameal, que reclamó además a la FIFA por no haber consultado a los clubes sobre esta designación.

“La AFA está adherida a FIFA, el Presidente de FIFA tendría que haber consultado a todos los clubes y nosotros tomaríamos una decisión. No estoy de acuerdo para nada con su nombramiento”, sostuvo. Y, en declaraciones a Radio Nacional, Ameal agregó: “Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes deportivos a los clubes como hacemos nosotros. No se pueden mezclar las cosas y me parece que la FIFA no es un premio consuelo”.

Por su parte, el titular de San Lorenzo Marcelo Tinelli también criticó la decisión de la FIFA sobre el nombramiento de Macri.

“Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la ‘mierda’, hoy sea distinguido en FIFA”, agregó Tinelli en Twitter.

El dirigente de San Lorenzo agregó: “Triste noticia para los que amamos el fútbol”. Mauricio Macri fue nombrado Presidente de la Fundación FIFA, un cargo que sirve para la fundación de promoción del fútbol.

El cargo que ocupará Macri es de una fundación que funciona como una “entidad independiente” y tiene como objetivos “contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo”, según consigna su sitio web.