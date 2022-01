Duro choque verbal entre Pichetto y Espert – NCN

El Auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto y el diputado nacional por Avanza la Libertad, José Luis Espert, tuvieron un intercambio de palabras impropio de la investidura que ostentan.

Todo comenzó cuando ante críticas de Pichetto para con el espacio político de Espert, éste reaccionó diciendo: «Qué tipo inmundo sos Miguel Pichetto. Sos cualquiera. Cualquier bondi (Sic) te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías».

La soez exposición pública de ambos representantes del pueblo argentino no terminó allí: Frente a los improperios del legislador liberal, Pichetto respondió con lo que pretendió ser una ironía: «Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados»; en clara alusión a los medios que en los últimos tiempos utilizó Espert para movilizarse.