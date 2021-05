Duro cruce de la CGT contra Florencio Randazzo por pedir una reforma laboral

La CGT cruzó al ex ministro de Transporte durante el kirchnerismo, Florencio Randazzo, actualmente distante del oficialismo, luego de que éste acusara a la dirigencia sindical y los movimientos sociales de ser “parte del problema” del país.

En este sentido, durante un encuentro por Zoom con referentes de Córdoba, Randazzo cuestionó a los gremios y abogó por avanzar con una reforma laboral. “En la Argentina la mayoría de la dirigencia sindical es parte del problema y las organizaciones sociales también pasaron a ser parte del problema”, expresó el ex funcionario.

Sobre esto agregó que “hay que discutir una ley laboral nueva, moderna, no para que quien ya tiene trabajo y derechos adquirido, sino para el otro 51% que está afuera”. Además, remarcó la necesidad de “generar incentivos para que el empleador pueda regularizar a quien trabaja en la informalidad y que formalizar un trabajador no sea un problema”.

Al respecto de estas declaraciones, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina difundió un duro comunicado en el que repudió “las irresponsables declaraciones de un compañero que hace mucho tiempo perdió el rumbo“.

En medio de un clima álgido, dijeron: “Mientras las desigualdades se profundizan en nuestro país y en todo el continente, la injusticia social se expresa del modo más violento y la pobreza alcanza niveles históricos, pretender debilitar más aún a las organizaciones sindicales y sociales es de una irresponsabilidad intolerable. El desafío de poner a la Argentina de pie es para dirigentes comprometidos con los más necesitados y no para librepensadores de conferencias virtuales”.

“Las reformas laborales que pregona Randazzo, sólo abonan la fortaleza de los sectores más radicales del pensamiento liberal. Abogar por menos derechos para los trabajadores es no haber comprendido nunca al Peronismo”, concluyeron.