Duro cruce entre Di Tullio y Losada: «Están en minoría. Sorry, chicos» (videos)

Otro de los cruces picantes que se dieron en el Senado fue entre las funcionarias Juliana Di Tullio (UP) y Carolina Losada (JxC).

Al momento de pedir la palabra, Di Tullio, pidió votar las autoridades y el resto de los temas para el mes de febrero, por ejemplo, la composición de las comisiones. Su pedido generó un cruce con el resto de los senadores oficialistas. Finalmente se votó a mano alzada y se decidió seguir con la sesión.

«Lo que me parece irresponsable -y es empezar de mala manera-, es que no hayan hecho esto el 24 de febrero cuando es la sesión preparatoria según el reglamento del Senado. El número lo tienen y lo seguirán teniendo, no creo que nadie cambie su posición» afirmó.

En tanto agregó que reiteró que la sesión «no existe, es una reunión inválida». «Lo que van a hacer con la prepotencia del número ya lo hemos vivido», advirtió la psicóloga y definió: «Somos claramente la oposición al ajuste, ustedes son el grupo motosierra«.

A su turno, la senadora radical Carolina Losada cuestionó la postura de Unión por la Patria: “Los reyes de ‘impongo número, si tengo número no hablo con nadie, no escucho a nadie y vamos por todo’ ahora están muy nerviosos porque no tiene número. Están en minoría. Sorry, chicos. Ya fue”.