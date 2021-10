Duro cruce entre el diputado Mario Negri y el ministro Eduardo ‘Wado’ De Pedro – NCN

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, salió al cruce del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, por su crítica a la decisión del bloque opositor de no dar quórum para el tratamiento de la Ley de Etiquetado.

“Hoy la oposición bloqueó cuatro leyes a favor de la gente. Después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas. La verdad es que nuevamente cedieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas”, tuiteó el ministro del Interior.

La respuesta llegó de parte de Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, quien no se guardó nada y le contestó también a través de Twitter.

“Ministro hay una palabra el Gobierno debería empezar a internalizar: CONSENSUAR. La sesión que pidió su bloque no contempló los pedidos de la oposición. ¿Acaso la Emergencia Educativa y cambiar la Ley de Alquileres no son clave para la gente? El Congreso ya no es una escribanía”, señaló Negri.