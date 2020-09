Duro debate en el Senado entre oficialismo y oposición por la quita de fondos a la Ciudad

Sesiones en el Senado.

En una comisión tensa del Senado entre oficialismo y la oposición, se dio el debate del proyecto que profundiza el recorte de fondos a la Ciudad por la reducción de la coparticipación al Gobierno porteño, el Frente de Todos cuestionó que hubo fondos “excesivos” para Capital Federal.

La comisión de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta empezó el debate del proyecto de ley del Gobierno que fija en 1,40% el monto de coparticipación para la Ciudad y en $24.500 millones el gasto para la Policía porteña. Se suma al decreto del presidente Alberto Fernández que redujo en un punto porcentual la rebaja de fondos para el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior Silvina Batakis, que defendió el proyecto y cuestionó el monto de fondos que recibió la Ciudad por el traspaso de parte de la Policía Federal en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. Batakis aseguró que los fondos que recibió la Ciudad superaron “la ejecución presupuestaria que tenían todos los servicios transferidos” y que hubo “un excedente por encima de lo que fueron las erogaciones” que calculó en $17.300 millones.

En una fuerte defensa de la iniciativa impulsada por el Gobierno dijo que se debe “reducir esa participación porque hay un exceso” de recursos. Con cuestionamientos a la Ciudad sostuvo que “cuando se mandan recursos de más a una jurisdicción, significa que habrá menos recursos para las otras”.

Aseguró que los fondos que recibió la Ciudad desde 2016 están “muy por encima de lo que demandaba como erogación los servicios transferidos por el Gobierno Nacional”, en referencia a la decisión de Macri de aumentar la coparticipación a la Ciudad de 1,4% a 3,75%, que luego redujo a 3,5%. La funcionaria habló de un “exceso” acumulado de $86.000 millones entre 2016 y 2019.

Martín Lousteau cuestionó que no se vio “ni una sola fundamentación con números”. Reclamó “poder discutir en base a números, y eso tiene que estar en función de cuánto sale el gasto de la seguridad de la Ciudad”. Criticó que el gobierno porteño “no solo va a recibir menos plata, sino que no hay una base de cálculo y además el mecanismo va a ser distinto que al resto de las jurisdicciones de la Argentina”. Reclamó que “la transferencia del dinero a la Ciudad no sea discrecional, sino automática, como es con el resto de las provincias”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Caserio aseguró que “la Ciudad se quedó con un montón de recursos, exagerados, que no correspondían a las provincias sino a la Nación”. Planteó que en 2019 se transfirieron recursos por $84.270 millones al gobierno porteño y que “si a eso se descuenta el 1,4% que le corresponde a la Ciudad, el distrito se quedó con $51 mil millones de más”. Señaló que “eso es un exceso” y que Capital Federal “debería empezar a devolverle dinero al Estado Nacional”.