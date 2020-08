Echan a una familia de un avión porque un niño de tres años con autismo se negó a ponerse la mascarilla

La indignación de una familia que trataba de hacer un viaje en avión se ha vuelto viral por lo que han denunciado como una injusticia. Alyssa Sadler, una mujer de Texas que se disponía a viajar este lunes junto a sus dos hijos, se le echó al avión tras la negativa de su hijo de tres años con autismo a ponerse la mascarilla.

Según ha contado la mujer, los dos niños y su madre habían viajado a Midland (EE UU) para visitar al marido de la misma, que se encontraba en la ciudad trabajando. Pero a la hora de volver a Houston, donde residen, la aerolínea ‘Southwest Airlines’ le pidió que, tanto ella como su familia, salieran del avión tras la negativa de su hijo a ponerse mascarilla.

De hecho, según informa la CNN, el avión incluso había comenzado a iniciar movimiento sobre la pista, pero se detuvo al recibir la información de que el menor no se pondría la mascarilla, algo que, según decía la aerolínea, incumplía las normas de la compañía, a pesar de que la mujer llevaba una nota del médico acerca de la excepcionalidad de su hijo.

“El personal no fue compasivo con la situación. Espero que podamos usar esta experiencia para difundir la conciencia de los niños con discapacidades”, se quejaba después Alyssa Sadler en redes sociales.

La política de seguridad de la compañía, desde el 27 de julio, establece que todos los pasajeros mayores de 2 años deben llevar la mascarilla puesta a lo largo del vuelo, “sin excepciones”. “Si un cliente no puede usar la mascarilla por cualquier motivo, Southwest lamenta no poder transportar a la persona”, declaró la portavoz de Southwest a USA TODAY, preguntada por los hechos ocurridos.

Según cuenta el mismo medio, la familia recibirá el reembolso completo por el vuelo, aunque lo que no saben es cómo podrán volver a su hogar, pues prácticamente todas las aerolíneas estadounidenses tiene una política de mascarilla obligatoria similar y no permiten excepciones, ni con justificantes médicos. Al respecto, Sadler aseguró entender la norma, pero considera que deberían permitir hacer excepciones “para los niños o incluso para los adultos con discapacitados” que, por la razón que sea, no pueden llevar la mascarilla.