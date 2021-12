ECONOMIA 2022 | 7 miradas

La Argentina está enfadada. El mal humor y hasta la angustia se generalizan. Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, relevó a doscientos dirigentes elegidos al azar de una lista de dirigentes políticos nacionales, provinciales y locales; legisladores; académicos; investigadores universitarios; consultores; profesionales; empresarios; periodistas, y comunicadores. Su conclusión: “Hay una combinación de un proceso de desilusión generalizada, que no solo involucra a la élite sino al conjunto de la sociedad, en el cual se observan una economía y una situación social que viene en un retroceso sostenido Es un conjunto que poseen la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes y las conductas de la opinión pública”

“En el caso de las élites, es obviamente un sector que no acompaña y no acuerda con la visión y el enfoque de muchos de los principios básicos del oficialismo. Entonces, más allá de algunos matices que puede haber entre académicos, periodistas, empresarios o en la dirigencia política, cuando se mira en conjunto el establishment no acompaña las ideas populistas, más aislacionistas, antimercado y anticompetencia que sostiene el kirchnerismo”.

La encuesta revela que el futuro próximo de la economía ofrece un escenario negativo. Hay pocos indicios de un cambio de expectativas. A partir de abril del 2018 predomina una visión pesimista y un escenario adverso. Desde ya la pandemia sumó el efecto negativo en el nivel de actividad y en el empleo en 2020.

Para 2022 se proyecta un crecimiento del producto bruto interno por segundo año consecutivo. La mayor parte de los dirigentes encuestados no cree que se vayan a resolver cuestiones estructurales y que vaya a cambiar la dinámica económica y social.

Ocho de cada diez encuestados califican como “negativa” a la situación del país. En la encuesta hecha en 2017, siete de cada diez dirigentes afirmaba que el escenario en la Argentina era “positivo”, mientras que solo 9% lo calificaba como “negativo”.

Un 64% de los encuestados sostuvo que su evaluación del país es “peor” a la de un año atrás. En cambio, solo 18% sostiene que actualmente la Argentina está mejor que en 2020.

Uno de cada diez consultados aprueba la gestión del Gobierno. El 87% la desaprueba, y 3% no respondió. Un 85% considera que el Gobierno “no sabe cómo resolver los problemas del país”.

Las perspectivas para 2022 son negativas. El 45% de los encuestados plantea que el país estará “peor” que en el actual 2021. Un acuerdo con el FMI antes de marzo de 2022, no generará un cambio económico para corto plazo. Esperan, una inflación más elevada que la de este año (53,7%) y más devaluación (se estima que el dólar oficial llegará a $179 y el paralelo, a $279).

Una expansión del nivel de actividad en línea con el arrastre estadístico del rebote de 2021, preocupa por una mayor tensión social. El 51% de los líderes consultados es “bastante probable” que ocurran “episodios de severa conflictividad”.