Economía Social y Emprendedurismo definieron aportes para el Acuerdo San Juan

En el marco de la construcción del Acuerdo San Juan tuvo su segunda reunión la mesa de la Economía Social y Emprendedurismo, cuyos representantes lograron avanzar hacia las propuestas para defender en la próxima etapa, las mesas intersectoriales.

Lucio González, secretario de Promoción Social, destacó que se trata de apostar a acciones para salir delante de la crisis que deja la pandemia en el mundo y en San Juan. “En eso, esta mesa es esencial para este Acuerdo San Juan, que es una convocatoria del Estado más que una convocatoria del Gobierno. Lo central es encontrarnos e ir organizando y que el Estado sea capaz después de materializarlo”, dijo.

Materias primas y la dificultad para acceder a ella fue una de las problemáticas expuestas en la primera reunión, luego estuvo la necesidad de volver a las ferias; y en tercer lugar, la necesidad de acceso a la conectividad.

Leticia Figueroa realiza bordados y pidió posibilidades de créditos o subsidios para la compra de materia prima que se puedan devolver con producción y trabajo.

Gladis Otiñano, representante de emprendedores de 25 de Mayo, resaltó que los artesanos han quedado aislados en la cuarentena, lo que sumado a la falta de conectividad los dejó sin ventas.

De Pocito, Margarita Guevara apoyó la idea de un subsidio para la compra de insumos; “Los 85 emprendedores del departamento pedimos que el Gobierno nos asista y ese dinero será devuelto con producción para poder volver a las ferias, porque muchos no tenemos stock”, dijo. También mencionó la elaboración de un protocolo para volver a las ferias de emprendedores y capacitaciones en tecnología porque muchos emprendedores no saben acceder para vender sus productos.

Alejandra Flores, esteticista, propuso realizar un spot publicitario para pasar en pantalla callejera y ayudar a la venta de los emprendedores. También dijo que hay un laboratorio en San Juan que ofrece lugares para hacer residencias en cosmetología. Y apoyó la idea de subsidios para la compra de maquinaria.

William Morales realiza muñecas artesanales y apoyó la idea del Compre Estatal. Propuso la vinculación con otros sectores productivos de la provincia para buscar materiales autóctonos para reemplazar los que vienen de afuera, por ejemplo totora o fibras naturales y generar productos nuevos que identifiquen a San Juan. También propuso algún vínculo con el Estado para el desarrollo de tecnologías para el sector, junto a una oficina de diseño a la que puedan aportar los artesanos y que desde allí se ponga en valor la mirada del emprendedor.

Celina realiza productos maternales, apoyó el Compre San Juan, pero señaló que hay que tener stock y necesitan materia prima, y que se hagan en San Juan los productos que deben comprar afuera.

Eugenia Banegas, artesana y fabricante de cuchillos, pidió que el Gobierno haga de nexo con las empresas para poder vender de forma certera.

Alejandra Tovares, elaboración de alimentos, contó que hay muchos emprendedores haciendo alimentos pero tienen una gran barrera que es la normativa vigente, propuso que el ministerio de Desarrollo Humano llegue a un acuerdo para que se flexibilice la normativa para los emprendedores.

Sandra, de la Asociación Divinas Artesanías, pidió armar y difundir listado de quienes elaboran ciertos productos. Flexibilizar los permisos para trasladar materias primas, como madera, dentro de la provincia. Respecto a las ferias, mencionó que se debe elaborar un protocolo. En cuanto a la conectividad, se necesita capacitación para acceso a redes sociales y creación de imágenes.

Marcela Montaña, de Interferias Solidarias, que nuclea a 100 feriantes, habló del regreso de las ferias pero teniendo en cuenta que los protocolos están en proceso de elaboración y avanzados.

“El Compre Estatal seria una oportunidad importante pero va de la mano del monotributo social y es un freno para que muchos vendan porque no lo tienen. Estamos a punto de habilitar una sala de panificación”, dijo.

Verónica Chicón puso énfasis en la necesidad de estar registrados, inscriptos en monotributo, para poder vender dentro de las normas. Apoyó el compre local y propuso el acceso a microcréditos o fondos rotatorios. Que exista un registro de la demanda.

María de los Ángeles Martin propuso que se estudie el proyecto para el funcionamiento de una curtiembre que daría mucho trabajo y materia prima más barata a los que trabajan el cuero.

María Carrizo de la CCC, organización que tiene unidades productivas de varios rubros, puso énfasis en la ayuda estatal para obtención de insumos y maquinarias para poder producir.

Patricia, fraccionadora de miel, propuso que los emprendedores tengan locales fijos para la venta, sin costo para el feriante.

Norma Lara aplaudió el Compre Estatal y agregó que podría estar ligado al Compre San Juan. Pidió capacitación en redes sociales.

De la CTA, Javier Esquivel contó que trabajan con huertas familiares y apoyó el Compre Estatal, fundamental para los microemprendedores. Están trabajando en un instituto de capacitación técnica para formar emprendedores.

Nadia Domínguez, de Caucete, mencionó que realizaron un relevamiento en Las Chacras y hay un gran potencial de artesanos y emprendedores pero no tienen acceso a internet y no pueden mostrar lo que hacen, por lo tanto no pueden vender. Pidió alguna forma de ayudarlos. También sugirió reactivar las ferias.

Leonardo Riveros, emprendedores del Pro-Huerta del INTA, destacó que es buena idea realizar una base de datos de los emprendedores de San Juan con la producción que realizan.

Laura Vera, de Amas de casa del País, señaló que el Compre Estatal es una buena salida a la crisis. Respecto a las ferias dijo que debe existir un lugar céntrico permanente para los emprendedores.

Sobre la necesidad de insumos propuso que vuelva al ministerio convertido en producto.

Hugo Cañas, de Agrupación Virgen de Fátima, dijo que hay emprendedores que no podrían acceder al Compre Estatal porque no pueden generar monotributo social ya que reciben planes sociales y no quieren perderlos. Propuso que se incluya a esos emprendedores al Compre Estatal con otro mecanismo.

El resumen del encuentro y la acción que esta mesa presentará en la próxima instancia es: impulsar políticas públicas que fortalezcan a emprendedores de la economía social desde la promoción de espacios físicos permanentes e itinerantes para la comercialización de los productos. Capacitando en el buen uso de tecnologías de comunicación, generando programas de impulso, capacitación y fortalecimiento para la adquisición de materia prima, insumos y maquinarias.