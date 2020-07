Editorial de Roberto García: “La reforma judicial implica un gasto fenomenal que tiene preocupado a Guzmán pero contento a Piumato”

Editorial de Roberto García.

Roberto García habló en su programa “La Mirada” por Canal 26 sobre lo que será la presentación de la reforma judicial que impulsa el Ejecutivo. “Implica un gasto fenomenal”, definió.

En su clásica editorial de cada domingo, García habló sobre lo que propondrá el Gobierno y lanzó algunos cuestionamientos sobre la rápida decisión.

“Ya el Presidente de la nación anunció que enviará al Congreso de la nación un proyecto de reforma judicial, incluso, su deseo se retrasó porque en sus planes, el texto tendría que haber estado listo para la semana pasada. Esto ha generado críticas de todos los sectores por las “prioridades” de Alberto Fernández”, comenzó García en su editorial.

Noticias relacionadas

García cuestionó el proyecto que impulsa el Presidente, y se preguntó el motivo por el cual esto es una prioridad para el Gobierno.

Your browser does not support the video element.

Sobre esto manifestó: “Esta será una semana con muchas novedades, se va a lanzar la propuesta de la reforma judicial, y de verdad, no me explico por qué si el problema de la Argentina es el virus, la epidemia, la deuda, la pérdida de empleo, pérdida del salario, entre otras, por qué la prioridad es la reforma judicial, antes que, por ejemplo, las prometidas 60 medidas económicas para levantar el país”.

“Ellos dicen que porque fueron mal ascendidos por el Gobierno de Macri. El jueves, quizá por un voto de diferencia, el Consejo de la Magistratura va a devolver a sus lugares de origen a 10 funcionarios“, comentó.

“El propósito del Gobierno es que sean 15 nuevos ministerios, todo lo que se viene que sea nuevo, es una especie de duplicación del sistema, que eso implica un gasto fenomenal, gasto que lo preocupa a Martín Guzmán, pero que lo tiene contento al sindicalista Julio Piumato, porque va a agrandar a su gremio”, manifestó.

“Esto implica también que la reforma llegue a otras provincias, implica entre otras cosas, compra de edificios, es un cambio y un gasto absolutamente explosivo. Entonces, por qué el Gobierno se preocupa tanto por imprimirle velocidad a esta reforma, sin sacar antes que unas medidas económicas razonables para la Argentina”, agregó.

García aseveró: “La reforma quiere un cambio dentro de la Corte, y si ya van a poner una especie de comisión especial, que litigan con la Corte, su participación es bastante sospechosa en materia de ética”.

Sobre el motivo de la reforma, el periodista contó que es “para proteger a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y simultáneamente, la gente cree que la oposición está haciendo lo suyo para proteger en lo que pueda, en causas que puedan implicar al ingeniero Macri”.

Por último agregó que esto además es un “un intento inicio de juicio político al doctor Carlos Rosenkrantz”.