Editorial de Roberto García: “La vacuna le genera al Gobierno tranquilidad y a las empresas un mercado de 40 millones de personas”

En su tradicional editorial al comienzo de su programa “La Mirada” por CANAL 26, el periodista ROBERTO GARCÍA trazó este domingo un claro panorama respecto de la actual situación que se vive con la producción de la vacuna contra el coronavirus.

En este sentido dijo “a ver si podemos engancharnos en esos charters que irán a Moscú para, además de hacer un tour por la ciudad, inyectarse la nueva vacuna rusa”.

Con este marco, sostuvo que “parece una broma, pero no lo es”.

Al respecto dijo García: “Antes que en Argentina esté la vacuna contra el coronavirus de Oxford, puede estar la de China, y eso sería entre noviembre y diciembre, y va a ser producida por un laboratorio que también trabaja con Oxford”.

“Es un acuerdo muy importante porque para el Gobierno garantiza cierta tranquilidad y a las empresas un mercado de 40 millones de personas”, aseguró el periodista.

“Entre los empresarios que están detrás de esta vacuna están el mexicano Carlos Slim y el argentino Hugo Sigman. Pero estos empresarios no son amigos de Alberto Fernández, sino que son amigos de Cristina Fernández de Kirchner. Ambos tienen muy buena relación con ella, y son coleccionistas de obras de arte”, comentó García.

“Pero estos empresarios tienen otras cuestiones que los distinguen. Slim es más orientado hacia la derecha y Sigman es de ideas con origen en la izquierda. Los dos concilian porque tienen un negocio parecido con los laboratorios“, finalizó.

