Eduardo Buzzi: “Massa tiene un compromiso con el presente y una aspiración de futuro”

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV), el ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, habló sobre las proyecciones en torno a la llegada de Sergio Massa al Superministerio de Economía: “Es la expectativa de una renovación, dijo y agregó: “Massa tiene un compromiso con el presente y una aspiración de futuro”.

¿Qué expectativa tiene con el regreso de Sergio Massa a un puesto tan importante dentro del gobierno?

La expectativa con Massa es positiva. Lo que llegué a conocer de Massa, allá en 2015, cuando Alberto Fernández era el armador con Juanjo Álvarez, hace de él la expectativa de una renovación. Fue un espacio para poder actuar en 2015. Sergio tiene muchas aspiraciones y capacidad de trabajo. Massa tiene un compromiso con el presente y una aspiración de futuro. No creo que se tire a una pileta sin agua, no va hacia un suicidio político. Para el Frente Renovador y el Frente de Todos, él es una esperanza para resolver la estabilidad de la economía y una apuesta para 2023. Va a poner su rol con alma y vida, como dice él. Celebro que esto ocurra por el presente de los argentinos más allá de las especulaciones del futuro. Hay que desmontar este proceso devaluatorio y los espasmos de la economía argentina, que de algún modo se iba a resolver. Hay que estabilizar el dólar porque con la volatilidad del dólar financiero se generan expectativas inflacionarias y remarcaciones de precios que no tienen justificativo claro salvo por la inestabilidad de la situación macroeconómica y la situación del dólar. Celebro que pase esto para los argentinos, para el laburante que ve que los alimentos trepan semana a semana. Hay que ir gradualmente a un tipo de cambio flotante y administrado. Cuando estuvimos bien, en la etapa del 2002 al 2004, fue cuando tuvimos un solo tipo de cambio con superávit fiscal y comercial. En el equipo de Massa está el Vasco de Mendiguren que está con esa letanía de superávit y un cambio competitivo y un esquema de producción y exportación para que la Argentina deje de ser planera, aunque los planes son necesarios, pero debe ser una argentina productivista y desarrollista que aporte valor.

¿Cuál es tu opinión de que el ex integrante de la Federación Agraria, Jorge Solmi, será el próximo secretario de agricultura?

La noticia es maravillosa. Fue funcionario mío cuando yo era reciente presidente de la Federación Agraria, siguió siendo un dirigente con votos en su territorio, no es un paracaidista que cae a ser parte de la burocracia. Es un buen tipo y trabajador. Es abogado pero, por sobre todas las cosas, es productor agropecuario. Es una buena noticia para los agropecuarios argentinos y, en particular, para los medianos y pequeños.

¿Qué va a pasar con la no liquidación? ¿Se van a crear condiciones con la llegada de Massa para que esa tensión se solucione?

El Consejo Agroindustrial Argentino debe ser un interlocutor generoso porque representa a todos los grupos que comercializan, compran y exportan. Creo que tienen una porción de granos atesorados que deberían liquidar. Tiene que haber una negociación clara para que se normalice el flujo de embarque y liquidación de soja. Me permito aconsejar públicamente, la creación de un Consejo Interministerial en el que la Aduana, AFIP, SENASA, gendarmería y prefectura, que dependen de distintos ministros, intervengan los puertos argentinos para que no salga nada que no esté declarado. Ha habido un proceso de sobrefacturación y subfacturación, mentira y disfraz de lo que se carga en los barcos, lo que ha significado centenares de millones de dólares de elusión fiscal. En la frontera de Bolivia y Paraguay se están yendo 5 mil millones de dólares de contrabando de soja. Hay que lograr una buena sintonía con la mesa de enlace que debe estar a la altura. Hay que controlar lo que se carga en los barcos.

Claudio Mardones (CM): Respecto a cómo debería relacionarse la mesa de enlace, que arrancó con retenciones cero, luego hubo varios amparos y un lobby intenso. ¿Cuál es su expectativa con la reunión de Massa y la mesa de enlace en este contexto?

La misma mesa de enlace de 2017 y 2018 tampoco exigió cero. Macri prometió, algo bajó, pero después retomó el camino de las retenciones. ¿Por qué no tuvimos la misma actitud de retenciones cero?, con la afinidad que tenía esa mesa con el macrismo. Esta mesa de enlace del presente hay veces que se parece más al partido agrario de oposición que a la representación de los productores agropecuarios. Llegó el momento de plantear con claridad las cuestiones que gradualmente deben darse. La eliminación de retenciones es una aspiración de todos, pero hay contextos. En este panorama, se puede segmentar para los productores más chicos y tener un calendario para ver cómo se van a eliminar retenciones con otros tipos de impuestos. Hay que plantear la gradualidad con programas específicos en cuanto a cómo se van a comercializar los excedentes con un modelo productivo que suscite los niveles de confianza necesarios. Eso se hace con acuerdos claros, públicos y constructivos.