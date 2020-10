Eduardo Duhalde: “Alberto Fernández está desequilibrado, dijo que tenía más cultura hippie que justicialista”

Eduardo Duhalde, ex presidente de La Nación.

El ex presidente de La Nación Eduardo Duhalde estuvo de invitado en La Mirada de Roberto García por Canal 26 donde afirmó que: “Alberto Fernández está drogui, como De La Rúa, al borde del colapso… es un tema de boxeo cuando a uno lo golpean varias veces queda así”.

“Alberto dijo que tenía más la cultura Hippie que la del justicialismo… la persona que dice esto no está muy equilibrada”, reveló Duhalde.

En relación al estado de gestión de gobierno actual, el mandatario dijo que: “Es la crisis más grave que tuvo la Argentina contemporánea… En las crisis uno no puede tomar muchos temas porque la energía que tiene es limitada… En las crisis uno no puede tomar muchos temas”.

Noticias relacionadas

“Hay quienes creen que la gobernanza en crisis es cuando las cosas están más o menos bien y no es así”, declaró Duhalde a Roberto García.

El dirigente relató que tiene encuentro tanto con la oposición como con el oficialismo y reveló: “Empecé a hablar con todos los actores y todos me preguntaban quién manda hoy, ¿Alberto o Cristina?”.

“Alberto Fernández es débil…Está anarquizado todo… El estado no funciona para nada…Alberto no ve la realidad, ojalá me equivoque“, sentenció Duhalde.

Duhalde dijo que en la Argentina “Estamos en un proceso pre-anárquico…Hay mucho choreo institucional”.