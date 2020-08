Eduardo Duhalde aseveró que consensuó con Fernández y antes de fin de año «vamos a sacar la Ley de Transparencia» – NCN

El ex Presidente Eduardo Duhalde, dialogó en exclusiva con NCN y dejó detalles de lo que fue su encuentro en la jornada de ayer con el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco de la puesta en marcha de un acuerdo entre el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y el Movimiento Productivo Argentino para promover la producción.

En este sentido detalló que la idea de “poner la centralidad de las obras del gobierno en la productividad es muy importante” dado que “la provincia de Buenos Aires es la primera productora del país en todos los aspectos”. Aclaro que la iniciativa lo pone “muy contento” ya que entiende que hace años “la idea de la centralidad en la productividad ha sido dejada de lado”.



Respecto al acuerdo firmado, que incluyó la firma de Carlos Ramón Brown, presidente y Director Ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, sirve para decirle a los Argentinos que “los piases salen trabajando, no se sale adelante discutiendo pavadas”.

“La intención es que la provincia vuelva a tener lo que antes tuvo y dejó de tener, es decir viveros empresariales (NR: Refiere a los también llamados centros de desarrollo empresarial o incubadoras de empresas, orientados a emprendedores que necesitan apoyo financiero, logístico y empresarial para lanzar sus proyectos), zonas de crecimiento común, en los parques industriales habrá viveros de empresarios también, toda una serie de tareas que hicimos en su momento y se abandonaron” sostuvo.



Duhalde agregó que el foco estará puesto en apuntalar “el ADN productivo que Buenos Aires debe tener” entiende que el país está dotado de “todas las posibilidades, en la cordillera, en el mar, en el subsuelo, en todos lados” pero no está siendo “aprovechado”. Por eso este convenio sacará provecho en ese aspecto que incluye la participación de todos los intendentes, con los cuales ya tuvo una charla introductoria ayer.

“Le vamos a pedir como antes le pedíamos” la ayuda a las intendencias manifestó y adelantó que la idea es “tener esos viveros productivos en seis meses ya funcionando”. El ex gobernador explicó que “en Europa este tipo de iniciativas es política de estado y que acá hay muchos ejemplos de pequeñas empresas que llegaron a ser grandes empresarios, como el caso de Coto”. Sostuvo que “me parece increíble que con la seracidad de su tierra tenga que importar productos que salen del campo” entiende que esto sucede porque la gente no sabe “que le conviene rotar más el ají que la alfalfa” y es “deber del estado explicarle y buscar un volumen para el mercado interno y para poder exportar. La tierra de la provincia sirve para cualquier tipo de producción y hay que aprovecharla”.

Ya realizada este primer encuentro, Duhalde explicó que en adelante se llevarán a cabo “Encuentros Productivos Regionales, donde los distintos sectores vinculados a la producción de un distrito o región determinada puedan intercambiar experiencias y concretar oportunidades de negocios” en un primer momento y teniendo en cuenta la situación actual, “seguramente serán de modo virtual a partir de la utilización de herramientas de videoconferencia” afirmó.



En otro aspecto, quien fuera Presidente de la República, dejó su mirada en cuanto a la situación actual y la reciente marcha realizada por los ciudadanos, que contó con el apoyo y el aval de la oposición: “sostengo que cada dirigente tiene que hacer lo que le plazca, la democracia es así” entiende que “yo nunca he criticado a nadie, ni tampoco lo voy hacer ahora” y añadió que “cada uno que haga y diga lo que quiera y que se haga luego responsable de eso”. Sostuvo que “lo que quiero es que hay consensos, acuerdo, unidad nacional. Debemos dejar de pelearnos, débenos aprender de Europa que tuvieron años y miles de muertos para darse cuenta que no tenían que pelearse. No hay necesidad de pasar por esas penurias para darnos cuentas, debemos capitalizar las experiencias ajenas. Los países no salen si sus dirigentes se pelean. Hay que unirse como no solo siempre dije sino hice, tanto con Alfonsín que fue la primera gran coalición de la Argentina, sino también como cuando goberné el país que hice otra gran acuerdo con el radicalismo y la tercera fuerza. Entiendo esa forma, la de juntarse, debemos estar juntos porque si los hermanos se pelean ya sabemos que pasa”

En esta línea sostiene que la mayor cuota de responsabilidad para lograr estos consensos y dejar de lado las diferencias recae en “quien gobierna” afirma que “hay que dejar de la lado la matemática del egoísmo” incluso reformuló una vieja frase política al considerar que “el que gana gobierna y el que pierde también, porque es viejo aquello de que el perdedor “acompaña”, nunca se hizo” y recordó que “cuando gobernaba Alfonsín mi partido le tiraba con todo y cuando nos tocaba a nosotros lo mismo” hay que entender “que la peleas no sirven para nada, solo para que la gente este cada día peor. Estamos convirtiendo un país que puede estar repleto de flores en un basurero”. “No lo echemos la culpa a los otros, mirémonos en el espejo y démonos cuenta que responsable somos todos por acción o por omisión” ratificó.

Hablando de enfrentamientos entre funcionarios, la actualidad de lo que sucede en cuanto a la seguridad bonaerense, los entre dichos entre el Ministro de Seguridad Provincial, Sergio Berni y su par de Nación, Sabina Frederic, no pasan desapercibidos en la órbita de análisis de Duhalde que de manera “enérgica” contestó que “está en desacuerdo con todo tipo de enfrentamientos” y desarrolla que “peleando solo nos vamos a los caños”.



“La situación actual es especial” analiza respecto a los casos de inseguridad “la policía está ocupándose de otras cosas, no hay casi policías prácticamente, están ocupándose de la pandemia. Debemos respetar a los que están poniendo el pecho a esta situación tan complicada” por tanto sostiene que “no hay que cargar sobre la policía en estos momentos” en una especie de mea culpa reconoce que “en mi época si, tuvimos muchos problemas, es un tema muy difícil. Los controles siempre fallaron, nunca fueron buenos. Incluso una vez dije que eran una excelente policía, como para arengarlos y levantarlos, pero no, nunca fue la mejor policía, siempre tuvo grandes problemas y difíciles de resolver”

Al respecto entiende que sólo con la “llegada de León Arslanián” a quien destacó como “el mejor de todos” y que pudo “ordenar la policía” durante su gestión.



Respecto a la posibilidad de que la fuerza bonaerense esté implicada en el Caso de Facundo Castro, Duhalde, se permitió no opinar “porque no estoy en el caso y sería imprudente” dijo y sostuvo que “no puede ni descartar, ni asegurar que tuvo que ver, al igual que lo que sucedió con el pobre chico allá en el sur (NR: Refiere al Caso de Santiago Maldonado) no puedo opinar porque no sé si lo mataron o lo ahogaron, no se sabe” agrega que “lamentablemente se politiza todo, lo que están de un lado dicen una cosa, lo que están del otro dicen otra y la verdad no surge gritando más fuerte”.



Sobre el final, como claro ejemplo de dar la posibilidad de consensos y gestos de intentar una gobernabilidad sin asperezas, adelantó que viene dialogando con el Presidente Alberto Fernández “hace tiempo” del proyecto de ley para garantizar el derecho al libre acceso a la información pública y promover la transparencia activa en los órganos del Estado, “nos reunimos la pasada semana con Beliz, con gente de la Universidad de Buenos Aires y con muy importantes dirigentes de varios partidos para finalmente ponernos de acuerdo y trabajar en eso. La idea es darle manija para hacerlo rápido y que antes de fin de año podamos votarla y que salga”.

Para NCN por Juan José Postararo