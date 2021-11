Eduardo Duhalde, camino a las Elecciones: «La Argentina se tiene que calmar»

Eduardo Duhalde. Foto: Canal 26.

Este jueves, mientras la prensa de la Argentina montaba guardia frente al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra interanda Cristina Fernández de Kirchner por una intervención quirurgica, se hizo presente Eduardo Duhalde.

De manera inesperada, el ex mandatario de la Nación ingresaba al nosocomio para visitar a su esposa –Hilda «Chiche» Duhalde– también internada en el lugar por un procedimiento médica. Duhalde habló con los medios antes de ingresar.

Las consultas se centraron en el escenario político de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre y, antes que nada, Duhalde dijo: «La Argentina se tiene que calmar», haciendo mención al clima de enfrentamiento y permanente agitación imperante.

Consultado sobre la convivencia política, dijo: «Entre el Gobierno y la oposición se siguen pelando, algunos más, algunos menos, y eso no sirve para nada».

En el mismo sentido, fue consultado respecto de la postura que adopta frente al oficialismo y la oposición de cara a lo que viene. Dijo Eduardo Duhalde: «No apoyo absolutamente a nadie porque ningún resultado le viene bien al país».

Y agregó: «¿Saben por qué? porque se van a seguir peleando y eso no sirve. Yo tengo muchos años y jamás, pueden buscarlo del ’86 hasta hoy, hablé mal de un periodista o me peleé con un político. Jamás, porque quiero el encuentro entre los argentinos, y lo vamos a lograr«.

Sobre su relación con el arco político local, Duhalde aseguró que habla con varios dirigentes y manifestó: «Yo no estoy peleado con nadie».





