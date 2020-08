Eduardo Duhalde: Es muy posible que exagere y me tenga que arrepentir

Este lunes por la noche, Eduardo Duhalde había afirmado en América que “es ridículo pensar que el año que viene va a haber elecciones” legislativas en el país y que “Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe“.

Pero este martes por la mañana, el ex jefe de Estado de 78 años se retractó en declaraciones radiales sobre su vaticinio de una posible dictadura y relacionó sus dichos que los efectos de la cuarentena: “Es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados”. En ese sentido, indicó: “Es muy posible que mi comportamiento no esté diez puntos, es muy posible que exagere, que mi único intento de unir a los argentinos me lleve a decir cosas que me tenga que arrepentir de haberlo dicho”.

Sin embargo, también este martes por la mañana Eduardo Duhalde le había dicho a Radio 10: “Se están dando las condiciones y si nos seguimos peleando vamos hacia un proceso anárquico en la Argentina, yo lo viví en el ’76”. Luego agregó sobre las Fuerzas Armadas: “Digo lo que pienso y creo tener fundamentos para hacerlo. No nos damos cuenta que mientras algunos comemos todos los días lo que está pasando en la sociedad pobre y en las clases medias que se desmoronan”.

“En 2001 la sociedad no se desbarrancó no porque yo goberné, sino porque yo formé un cogobierno”, aseguró Eduardo Duhalde e insistió: “Estoy convencido de que hay que gobernar juntos”.

Tras las declaraciones de Eduardo Duhalde sobre una posible vuelta a la dictadura, numerosos referentes políticos y de los Derechos Humanos le salieron al cruce pero también le respondió el Jefe de Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, quien se expresó a través de la cuenta de Twitter oficial de la institución: “Lamento las expresiones del ex presidente. Constituyen comentarios fuera de época. Reafirmo el compromiso de las FFAA con la Constitución Nacional”.