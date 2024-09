Eduardo Feinmann cruzó a Santiago Caputo por el bajo rating de Javier Milei

El periodista Eduardo Feinmann cruzó con dureza al asesor del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, y lo responsabilizó por el «bajo rating» que tuvo el discurso del mandatario en el Congreso. Según trascendió, la suma de los canales de televisión abierta y los de cable al comienzo de la cadena nacional solo alcanzó 14 puntos en total.

«En principio, me parece que la puesta en escena del Mago del Kremlin no dio mucho resultado en los números del rating. Para mí es todo televisión, no importa. Si sumás todo, televisión abierta y cable, sumaba 14 puntos. La gente fue a buscar otra cosa», expresó el conductor de LN+ este domingo tras la presentación del libertario.

«La gente no quería escuchar al presidente. (A Caputo) quizás alguna cuestión se le está yendo de la mano», analizó el periodista sobre el discurso del presidente en el que se presentó el Presupuesto 2025 y que tuvo un rating promedio de 3,8% en los canales de cable.

Antes de que Milei se presentara a hablar en el Congreso, Feinmann ya había cuestionado la «puesta en escena» que, según indicó, había sido organizada por Caputo. «Es cotillón, lo importante es lo que diga el Presidente, los anuncios», reprochó.

«Viendo el rating (3.5 sumados todos los canales de aire), no le salió bien la movida a Santiago Caputo. No solo no atrajo audiencia, sino que dejó expuesto al Presidente a un bajísimo rating«, agregó por su parte el consultor político Lucas Romero.

Entre otras cosas, el conductor cuestionó el día y el horario elegidos para realizar la presentación, como así también el hecho de que la primera vez en que el presupuesto fue presentado por un presidente y no por el ministro de Economía. Al respecto, el propio presidente explicó que lo hizo ya que es el primer jefe de Estado economista del país.

Histórico desplome del rating durante la presentación del Presupuesto 2025

Incluso sin el regreso de Susana Giménez a la televisión, postergado una semana a pedido del “triángulo de hierro”, la cadena nacional en la que Milei presentó el Presupuesto 2025 este domingo por la noche vivió un desplome histórico del rating televisivo, con una caída promedio de más de 10 puntos y apenas 5.000 personas conectadas al canal de Youtube de la Presidencia.

A las 20hs, los canales de aire sumaban 15,9 puntos de rating. Telefe, El Trece, El Nueve, América, Televisión Pública, NETV y Bravo TV se desplomaron a las 21hs, cuando comenzó el discurso de Milei desde el Congreso. El número cayó rápidamente 10 puntos y llegó a tocar un piso histórico de 3,5 puntos, evidenció la cuenta de X especializada @realtime. «El prime time del domingo toca el número más bajo por primera vez en el año», detallaron. De hecho, El Trece, El Nueve, América y la TV Pública bajaron a menos de 1 punto.

Tras la culminación de la cadena nacional, la televisión abierta comenzó a recuperar el encendido. «No queremos afectar el debut de Susana Giménez, pero no se podrá quejar porque le dejaremos un rating de 50 puntos», había bromeado una alta fuente de la Casa Rosada la semana pasada, divulgó la periodista acreditada Liliana Franco. Las críticas ahora se posarán sobre Santiago Caputo y Karina Milei, los responsables de la estrategia oficialista.

AS.