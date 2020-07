Eduardo Valdés: “Plantear divisiones, no le hacen ningún favor al Presidente” – Télam

Para Valds, un “frentetodista” declarado, “es muy importante el pensamiento de Cristina”.

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés se definió hoy como “frentetodista” y sostuvo que, con “plantear divisiones en este momento”, no le hacen desde ese espacio político “ningún favor al presidente” Alberto Fernández.

“Plantear divisiones en este momento no le hacemos ningún favor al Presidente; no comparto eso, no cuenten conmigo”, dijo el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

Agregó que “es muy importante la unidad entre Alberto y (la vicepresidenta) Cristina Fernández” en ese frente y dejó claro que en un frente “a veces se piensa de una manera y a veces de otra”.

“Soy ‘frentetodista'”, aseveró el diputado, al tiempo que asumió que “los peronistas somos tumultuosos cuando discutimos y cuando gobernamos”.

Valdés hizo referencia además al acto del 9 de Julio, encabezado por el Presidente y del que participaron a distancia todos los gobernadores del país, así como representantes sindicales y empresarios: “No era cualquier 9 de Julio, era un día en el que, además, quienes nosotros caracterizamos como profetas del odio, habían organizado una gran marcha donde se acumulaban una serie de irracionales denuncias”.

“Nos acusaban de romper las silobolsas, la duda sobre querer involucrar a la ex presidenta en la muerte de Fabián Gutiérrez, que perseguimos periodistas. Alberto lo que intentó hacer es sentar en ese lugar a los gobernadores, a los que piensan como él y a los que no piensan como él, quizás faltaron algunos pero esa fue la idea de Alberto y su equipo para ese 9 de Julio”, aseveró el legislador y ex embajador en El Vaticano.

“No me parece mal que Alberto intente ampliar la base social por la cual él llegó a gobernar porque no estamos en un continente donde no pasan cosas”, aseveró Valdés, quien minimizó las versiones sobre supuestas diferencias con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para el diputado nacional “es muy importante el pensamiento de Cristina”, al recordar que tiene “el orgullo de haber acompañado” a la vicepresidenta “a todas las convocatorias judiciales durante los 4 años que gobernó (Mauricio) Macri”.

Finalmente, y ante una consulta sobre el objetivo de la reforma judicial anunciada por el Presidente, Valdés consideró que “desde el sábado se inauguró una cuestión de decir ahora vienen por los cambios judiciales para favorecer a Cristina y la verdad yo digo que Cristina ha estado a derecho durante estos cuatro años: el colmo fueron las ocho declaraciones en un día y un juez que la persiguió”.