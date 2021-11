educación financiera, regulación y masificación

A su turno, Gabriel Acosta, Global Head of Compliance & AML de Ripio, especificó que para él «Bitcoin es como el comienzo de Internet: al principio hubo muchas dudas y con el tiempo se fueron eliminando y atravesando muchas barreras. La tecnología del Bitcoin y Blockchain es el nuevo paradigma del dinero. La adopción masiva de criptomonedas no será inmediata pero ocurrirá y será con las entidades financieras tradicionales y virtuales dentro del sistema. Hoy Argentina es el décimo país en la operatoria en criptomonedas» .

Por su parte, Camilo Cristia, CEO de Let’sBit, opinó sobre el inicio de este ecosistema que «Bitcoin es la forma de expresar un valor de forma descentralizada. El Bitcoin es al dinero lo que Internet fue a la comunicación». A su vez, Matias Bari, CEO de SatoshiTango consideró que «estamos viviendo una disrupción a la altura de Internet, la electricidad y la imprenta. En cuanto a adopción, en Argentina estamos a la par de todo el planeta».

En cuanto al avance en los últimos años, Santiago di Paolo, Head of Community, Growth and Research de Lemon Cash, dijo que “NFT y los juegos play to earn te demuestran lo inclusivo que es el sistema cripto. Gran parte de la población no está interesada en las criptomonedas pero los NFT fueron un gran puente de entrada para el ecosistema de parte de los artistas y el mundo gamer es muy grande también. El mundo crypto los vino a incluir”.

Sobre el futuro y los desafíos, Camilo Cristia, CEO de Let’sBit, dijo que “Bitcoin creció más rápido de lo que creció internet. Es innegable la cantidad de usuarios a nivel mundial; la adopción es innegable. La gente se tuvo que educar para usar internet. La clave es la inclusión que viene con la educación y viseversa. Estoy convencido que todo el mundo de alguna forma lo va a usar conforme avance la tecnología y la usabilidad; la gente va a estar usando cripto sin saberlo”.

Agustín Gallo consideró que “lo disruptivo que tiene esto es que es global y transversal a todas las edades. Hay chicos de 10 años jugando a los play to earn” y al respecto, Gabriel Acosta, agregó “en el caso del fútbol empezaron a decir cómo nos financiamos en la pandemia para no quebrar. Los hinchas dijeron compremos un fans token y empezaron a valer mucho dinero”.

En cuanto a la educación, expresó, “es sumamente importante no solo inculcarla desde las empresas sino a nivel estatal incluso dentro de los proyectos educativos. Tenemos que retener a los talentos. El objetivo debe de ser crear contenidos sólidos, con orientaciones dedicadas al desarrollo. Y la educación financiera que se entienda que nadie se va a hacer millonario de la noche a la mañana”.

En relación al tema regulación, Matías Bari dijo que «en todas las industrias las regulaciones son inevitables y en este caso debería estar orientada a cuidar al usuario y luego permitir a las empresas desarrollarse de manera sustentable en su negocio». Sobre este mismo tópico, Gallo agregó «lo importante es trabajar con el ambiente público y privado de manera cooperativa. La regulación es sana porque ofrece reglas claras para todos los actores».

Para Gabriel Acosta «la regulación debe ser un instrumento para generar un horizonte de previsibilidad para todos los actores». En tanto que Camilo Cristia opinó «queremos una buena regulación que no mate todo el talento que hay en la Argentina» y citó el caso de El Salvador, «que tiene al Bitcoin como moneda, está pensando en emitir un bono en criptomonedas en lugar de ir a pedir prestado dinero al FMI. Y eso cambia las ecuaciones de poder en el mundo».