Educadores de Santa Fe se manifiestan en reclamo de aumento salarial

Los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe llevan adelante un paro por 48 horas que se extiende desde el miércoles 11 y durante este jueves 12 en demanda de aumentos salariales.

Los maestros nucleados en la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) y el Sindicato de Docentes Privados (SADOP) continúan con la medida de fuerza rechazando además el bono ofrecido por el Estado provincial de $3.000.

Por su parte, el delegado seccional de Amsafe La Capital, Rodrigo Alonso, afirmó que “desde el mes de febrero venimos reclamando un aumento en los salarios de compañeros activos y jubilados, y el gobierno de la provincia no dio ninguna respuesta. Una que fue absolutamente insuficiente y luego, a partir del 19 de marzo, se clausuró la discusión paritaria”.

Al mismo tiempo, las organizaciones gremiales confirmaron el plan de lucha provincial continuará los días 19 y 20 de agosto, en caso de que no existan soluciones concretas respecto de los reclamos planteados por los educadores del sector.

“Nosotros entendemos que estamos en una etapa de crisis, nadie desconoce eso, pero también estamos convencidos que los trabajadores no tenemos que pagar la crisis. No hay motivo para que no acuerde un aumento, no hay motivo para que no se otorgue un bono de emergencia para compañeros reemplazantes que están desocupados, no hay ningún motivo para no discutir las condiciones de trabajo, ni para que sigamos sufriendo la sobrecarga laboral”, detalló Alonso.

Ya son 12 los días de paro acumulados en lo que va del año y desde las organizaciones gremiales esperan que el Gobierno “lea este mensaje”. Cuando finalice la jornada de hoy se definirán los pasos a seguir aunque esperan “no tener que profundizar el plan de lucha”.