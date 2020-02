Edwin Cardona rompió el silencio y explicó por qué no llegó a Boca

Cardona aseguró que estaba todo acordado, pero que no se pudieron de acuerdo con la dirigencia a último momento: “Teníamos todo de palabra, pero esto no tenía nada que ver. Sí teníamos un diálogo, pero nada seguro. Al final, no se pudo dar. Así es el fútbol. Respeto a Boca”.

“Los hinchas pensaron que yo nunca quise ir a Boca. No fue porque yo no quise. Hablé con Román (Riquelme). Tengo toda la verdad. Nunca llegamos a un acuerdo. Yo fui el primero que le dijo a Boca que sí. Román me buscó. Hablamos mucho. Pero también había otras opciones. Tenían a otros jugadores”, le aseguró Cardona a la periodista Pilar Velásquez.

Luego habló de la lesión en su mano que tantos rumores despertó: “Somos seres humanos. Estaba montando bicicleta, mi hijo se iba a caer por otro imprudente que pasó rápido con una bicicleta. Cuando yo lo cogí, se me dobló la mano y la muñeca. Ya quedó a un lado, pasó mucho tiempo. Estoy tranquilo”.

“Al tercer día que me operaron, ya estaba corriendo. El vendaje era para bañarme, por los puntos que me dieron”, cerró el enganche colombiano.