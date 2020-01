EE UU califica de “decepcionante” la reunión entre Ábalos y la ‘número dos’ de Maduro | Internacional

Estados Unidos expersó este viernes su disgusto sobre el encuentro entre el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, y la vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez. Jon Piechowski, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, reconoció que “celebrar este tipo de reunión con alguien como Delcy Rodríguez es decepcionante y podría ser desalentador”. Rodríguez es uno de los 25 miembros de la cúpula de Maduro que tiene prohibido el ingreso en territorio de la Unión Europea (UE) por ser “responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, como apuntó la UE cuando dio a conocer la sanción contra la líder chavista.

Piechowski remarcó dos veces durante una videoconferencia desde Washington que Estados Unidos “tiene preguntas sobre esta supuesta reunión” entre el ministro español y la número dos de Maduro, porque Rodríguez “es una oficial del ex régimen de Maduro sancionada no solo por Estados Unidos, sino también por la misma Unión Europea”. El funcionario estadounidense no aclaró si EE UU va a presentar una queja formal contra España. “No voy a hablar sobre nuestras conversaciones diplomáticas, que son privadas”, dijo para zanjar el tema.

El encuentro habría ocurrido el pasado lunes en el aeropuerto de Barajas durante una escala de Rodríguez, que procedía de Caracas y se dirigía a Turquía. “Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo, que me pidió si me importaba saludarla, la saludé. Y ya está, nada más. Al margen de recordarle que lamentablemente no podía pisar territorio español”, sostuvo este viernes Ábalos. Según fuentes policiales, el ministro subió al avión para convencer a Rodríguez de que no se bajase de la aeronave, ya que si lo hacía sería detenida al tener prohibido el acceso a la UE.

España es uno de los más de 50 países que ha reconocido oficialmente a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. En la gira improvisada que está llevando a cabo el líder opositor por Europa ha sido recibido por el primer ministro británico ,Boris Johnson, y por el presidente francés, Emmanuel Macron. En España está previsto que lo reciba la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

Antes de llegar a Europa, Guaidó visitó Colombia, donde mantuvo un encuentro de hora y media con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, quien reafirmó el apoyo de Washington a la “democratización de Venezuela”. Estados Unidos fue el primer país en reconocer como presidente interino a Guaidó y ha encabezado una ofensiva contra Maduro a través de sanciones a su cúpula y a la petrolera estatal con el fin de asfixiar el régimen y lograr que el líder chavista abandone Miraflores.