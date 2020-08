EE.UU.: detienen a Steve Bannon por un fraude en la construcción del muro con México – Télam

Bannon qued formalmente imputado de “estafar a cientos de miles de donantes”

Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, fue arrestado este jueves acusado de cometer fraude electrónico en la recolección de fondos para la construcción del muro fronterizo con México, informó la Fiscalía de Nueva York, pero horas después la Justicia le concedió la libertad bajo fianza.

Bannon compareció con un barbijo y esposado ante un juez de Manhattan de manera virtual desde una celda junto con sus abogados, se declaró inocente y consiguió que le concedieran la libertad bajo una fianza de 5 millones de dólares, con una garantía extra de 1,75 millones en activos, según el canal CNN.

Junto con tres de sus asociados, Bannon, quien supo ser la mano derecha del actual mandatario quedó formalmente imputado de “estafar a cientos de miles de donantes” con una campaña de financiación colectiva por Internet titulada “We Build The Wall” (Nosotros Construimos El Muro) que recaudó más de 25 millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Departamento de Justicia, la campaña tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar Trump a cumplir su promesa de construir una barrera en la frontera con México, pero en cambio Bannon y su equipo se beneficiaron personalmente con el dinero.

Además del exasesor presidencial, los otros acusados son Timothy Shea, quien en mayo fue anunciado como administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés); Brian Kolfage, un veterano de la guerra de Irak; y Andrew Badolato, precisó la cadena CNBC.

Kolfage, fundador y cara visible de la campaña, “aseguró repetida y falsamente al público que no recibiría ni un centavo”, indicó la Fiscalía en la orden de arresto y recordó declaraciones públicas en las que Bannon aseguró que los responsables de la campaña son una “organización de voluntarios”.

“Esas representaciones eran falsas. En realidad todos recibieron cientos de miles de dólares en fondos de donantes que cada uno de ellos utilizó de manera inconsistente”, afirmó el comunicado del órgano judicial.

Según la acusación, Kolfage utilizó más de 350.000 dólares de esos fondos para gastos personales que incluyeron una cirugía cosmética, un auto de lujo, un carrito de golf, pagos para un bote, renovaciones en el hogar, joyas, pagos de impuestos personales y deudas de tarjetas de crédito.

Bannon hizo lo propio con más de un millón de dólares desviados a través de una empresa fantasma llamada Non-Profit-1.

Los cuatro detenidos quedaron imputados del delito de “conspiración para cometer fraude electrónico” y de “conspiración para cometer lavado de dinero”, cada uno con una pena máxima de 20 años de cárcel, de acuerdo con la ley estadounidense.

Bannon, de 66 años, fue el estratega de la campaña electoral de Trump en 2016. Luego sirvió como estratega en jefe de la Casa Blanca durante los primeros meses de la presidencia de Trump.

El mandatario dijo hoy que “hace mucho” no ve a Bannon y se despegó de cualquier conexión con la campaña online destinada a recaudar fondos para construir el muro: “No sé nada sobre el proyecto, y no me gustó cuando leí sobre su existencia”.

“En ese momento expresé con fuerza mi opinión. Dije que esto es para el Gobierno, no para personas privadas, y me sonó como un espectáculo”, señaló el republicano al ser consultado por los acreditados en la Casa Blanca sobre su primera reacción a los arrestos.

Trump manifestó no saber que Bannon estaba a cargo del proyecto y dijo no conocer a las otras tres personas detenidas.

Exbanquero de inversión, en 2007 Bannon fundó y fue el presidente ejecutivo de Breitbart News, un portal de noticias definido por él mismo como “la plataforma de la derecha alternativa”, como se llama a un movimiento nacionalista, blanco y de extrema derecha con base en Estados Unidos.

Formó parte además del consejo de Cambridge Analytica, la empresa implicada en el escándalo de recolección de datos de la red social Facebook para fines electorales.

Una vez proclamó que su intención era convertirse en “la infraestructura, a nivel mundial, del movimiento populista global”.

Bannon abandonó el Gobierno en 2017, y al año siguiente tuvo una pelea pública con Trump después de que calificó de “traición” una reunión entre funcionarios de campaña del actual presidente y un abogado ruso que supuestamente ofreció información dañina sobre Hillary Clinton.

El arresto del exasesor ocurre en un momento convulsionado de la política estadounidense, con la oficialización de Joe Biden y Kamala Harris en la fórmula presidencial demócrata, a menos de tres meses de los comicios y con críticas a la administración Trump por su manejo en la pandemia de coronavirus.