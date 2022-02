EE UU y Reino Unido piden a sus ciudadanos salir ya del país

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha informado a otros líderes de la OTAN y de la UE que cree que el presidente ruso Vladimir Putin ha decidido llevar a cabo una invasión de Ucrania, lo que podría suceder en los próximos días, según fuentes diplomáticas citadas por el diario británico The Guardian.

La llamada de Biden a sus aliados siguió a una reunión en la Casa Blanca para discutir las informaciones de inteligencia más reciente sobre la acumulación militar rusa y el pensamiento de Putin.

«Comenzarán a suceder cosas prácticas sobre el terreno como resultado de esta decisión, pero eso no significa que Putin no pueda dar marcha atrás«, dijo un diplomático europeo al Guardian, insistiendo en que no era demasiado tarde para disuadir al líder ruso.

Así sería el ataque

Se consideran posibles varios escenarios de invasión, pero prevalece la creencia de que cualquier intervención militar ordenada por Putin estaría diseñada para lograr un cambio de régimen en Kiev. Eso podría suponer un ataque relámpago, destinado a rodear la capital, con la intención de forzar el colapso del gobierno del presidente Zelenskiy e intentar instalar un régimen pro-ruso sin guerra urbana.

El consejero de Seguridad Nacional de EE UU, Jake Sullivan, dijo este viernes en rueda de prensa que «la forma en que ha construido sus fuerzas y las ha colocado, junto con los otros indicadores que hemos recopilado a través de la inteligencia, nos deja claro que existe una posibilidad muy clara de que Rusia opte por actuar militarmente, y hay razones para creer que eso podría suceder en un plazo razonablemente rápido».

«No podemos precisar el día en este momento, y no podemos precisar la hora, pero lo que podemos decir es que existe una posibilidad creíble de que se lleve a cabo una acción militar rusa, incluso antes del final de los Juegos Olímpicos (de Invierno, en Pekín, que acaban el día 20)».

Todo el mundo fuera

Así las cosas, Estados Unidos urgió este viernes a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 o 48 horas y avisó de que no pondrá a sus soldados en «una zona de guerra» para rescatar a estadounidenses que decidieron permanecer en territorio ucraniano.

«Si te quedas, estás asumiendo un riesgo sin garantía de que habrá otra oportunidad de irse, y no hay perspectiva de una evacuación militar estadounidense en caso de una invasión rusa», dijo Sullivan.

«Si te quedas, estás asumiendo un riesgo sin garantía de que habrá otra oportunidad de irse»

«Si continúa un ataque ruso contra Ucrania, es probable que comience con bombardeos aéreos y ataques con misiles que obviamente podrían matar a civiles sin importar su nacionalidad. Una invasión terrestre posterior implicaría el ataque de una fuerza masiva prácticamente sin previo aviso. Las comunicaciones para organizar una salida podrían interrumpirse y el tránsito comercial podría detenerse», alertó Jake Sullivan.

También Reino Unido

El principal aliado de EE UU en Europa, Reino Unido, también ha dado orden a sus ciudadanos de evacuación. El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha pedido este viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania «inmediatamente».

En un comunicado, la cartera de Exteriores británica ha considerado que los ciudadanos británicos «deberían irse» mientras los medios comerciales para ello aún están disponibles. Además, ha advertido en contra de viajar al país europeo.

«La seguridad de nuestros nacionales es nuestra mayor prioridad, por eso hemos actualizado nuestra alerta de viaje«, ha justificado un portavoz del Ministerio de Exteriores británico.

La UE y su personal diplomático

Por su parte, la Unión Europea dejará abandonar Ucrania al personal diplomático no esencial, tras revisar la situación en el país.

Según ha confirmado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, el personal diplomático no esencial tendrá la oportunidad de «teletrabajar desde fuera del país», indicando que esto no se trata de una evacuación como tal de la delegación comunitaria en Kiev, en línea con lo decidido por países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá.

«Continuamos evaluando la situación según evoluciona, en línea con nuestro deber de cuidar a nuestro personal y en estrecha consulta y coordinación con los Estados miembros de la UE», ha indicado.

Alemania: «La situación es muy, muy seria»

Además, este viernes, un portavoz del gobierno alemán calificó de «muy, muy seria» la situación en Ucrania al termino de una teleconferencia con el presidente estadounidense Joe Biden en la que participó el canciller alemán Olaf Scholz junto con otros jefes de Gobierno.

En una serie de tuits, el portavoz del Gobierno Steffen Hebestreit indicó que el intercambio, en el que participaron también el presidente francés, Emmanuel Macron, y el premier británico, Boris Johnson, entre otros, tenía como fin último «evitar una guerra en Europa».

«Los aliados están determinados a adoptar sanciones rápidas y de gran impacto contra Rusia de producirse una violación de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania», resumió Hebestreit.

«Todos los esfuerzos diplomáticos tienen como objetivo mover a Moscú hacia la desescalada,» concluyó.