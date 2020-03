EE.UU. ya supera las 200 muertes por Coronavirus

El coronavirus ya está en todo el territorio de Estados Unidos, en sus 50 estados que incluyen Alaska y Hawaii, con 201 muertos y 13.737 casos positivos por coronavirus, entre ellos dos miembros de la Cámara de Representantes.

El presidente Donald Trump declaró la emergencia nacional para combatir el virus que se originó en China y afecta a más de 200.000 personas de 155 países y envió al Congreso local un proyecto para que se autorice un salvataje multimillonario de le economía norteamericana.

Los congresistas Mario Díaz-Balart de Florida, y Ben McAdams de Utah, anunciaron este jueves que dieron positivo en el test de coronavirus, y se convirtieron en los primeros miembros del Capitolio afectados por la pandemia.

Quiero agradecerle a tantos amigos y colegas sus gestos de solidaridad y preocupacin por mi salud. Contino mi recuperacin de #COVID2019. Dicho esto, contino reiterando la gravedad de esta pandemia e insto a todos que se queden en casa y sigan las recomendaciones de @CDCgov. Mario Diaz-Balart (@MarioDB) March 19, 2020

El primero en hacer el anuncio fue el republicano Díaz-Balart, quien se autoaisló en Washington desde la votación del viernes en la Cámara de Representantes.

Díaz-Balart explicó que no había regresado a su casa en el sur de Florida porque las condiciones preexistentes de su esposa la ponían en un riesgo excepcionalmente alto.

Por su parte, el congresista demócrata Ben McAdams confirmó más tarde que había contraído el Covid-19, convirtiéndose en el segundo congresista estadounidense en dar positivo.

“El sábado por la noche, después de regresar de Washington DC, desarrollé síntomas leves parecidos al resfriado”, escribió McAdams en un comunicado.

“El martes, mi médico me indicó que me hiciera la prueba de Covid-19 y hoy me enteré que obtuve un resultado positivo” relató según replicó la agencia de noticias ANSA.

La Cámara de Representantes está actualmente en receso y debe regresar al trabajo la semana próxima.

En este contxto,Miami Beach, Florida, cerró sus playas en un intento por frenar la propagación del coronavirus, anunció hoy el alcalde de Miami-Dade, Carlos Gimenez.

A través de una orden ejecutiva, Gimenez también cerró todos los establecimientos minoristas y comerciales no esenciales a partir de esta mañana, informó la agencia Ansa.

También están cerradas todas las instalaciones recreativas en las áreas incorporadas y no incorporadas del condado de Miami-Dade.

Esta orden se aplica a parques, playas e instalaciones recreativas de propiedad pública y privada, dijo el funcionario.