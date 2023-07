EEUU alertó que el cambio climático requiere una ‘nueva definición de cooperación’

El cambio climático supone una «amenaza para la humanidad» y su combate requiere de una «nueva definición de cooperación» entre China y Estados Unidos, los dos países más contaminantes del mundo, alertó este martes el enviado de la Casa Blanca para el clima, John Kerry.

«El clima, ustedes lo saben, es un problema mundial, no un problema bilateral. Es una amenaza para la humanidad», dijo Kerry en una reunión con el máximo responsable de la política exterior china, Wang Yi, en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing.

«Esto es una cuestión de liderazgo global», agregó el enviado estadounidense, que afirmó que el mundo «realmente espera y necesita» la cooperación entre ambos países.

La visita, que reactiva los contactos diplomáticos entre las dos naciones, coincide con una ola de calor que ha disparado los termómetros en gran parte del hemisferio norte, también en China y Estados Unidos.

En ambos se registraron el domingo temperaturas superiores a 50 ºC: 52 ºC en el californiano Valle de la Muerte y 52,2 ºC en la región occidental china de Xinjiang, un récord para mediados de julio.

Los científicos aseguran que la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, aumentan debido al calentamiento global.

«Nuestra esperanza es que ahora esto pueda ser el comienzo de una nueva definición de cooperación y de capacidad para resolver las diferencias entre nosotros», dijo Kerry desde Beijing.

«Ambos sabemos que hay diferencias reales (…), pero también sabemos por experiencia que si trabajamos en ello, podemos encontrar el camino y la forma de resolver estos desafíos», dijo.

En su respuesta, Wang, el jefe de la diplomacia en el Partido Comunista Chino, subrayó la necesidad «de una relación sino-estadounidense sana, estable y sostenible».

«La cooperación en el cambio climático progresa entre China y Estados Unidos, por lo que necesitamos del respaldo conjunto de los pueblos de los dos países», argumentó Wang.

Las negociaciones sobre políticas climáticas entre estos dos grandes emisores se paralizaron el año pasado después de que Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, desatara una crisis con una visita a la isla autónoma de Taiwán, que China reivindica como parte de su territorio desde hace más de 70 años, cuando los nacionalistas del Kuomintang huyeron a ese territorio tras ser vencidos en la guerra civil china por las fuerzas comunistas de Mao Tse-tung

Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, en la visita a la isla autónoma de Taiwán.



John Kerry ha mantenido comparativamente unas relaciones más cordiales y consistentes con los dirigentes chinos a pesar de las disputas entre Washington y Beijing por Taiwán y otras cuestiones.

Señal de esta cierta cercanía, Wang llamó «viejo amigo» a Kerry, antiguo secretario de Estado con Barack Obama que realiza su tercer viaje a Beijing desde que asumió el nuevo cargo en 2021.

El estadounidense se encontró este martes con el primer ministro chino Li Qiang, quien advirtió que el cambio climático planteaba «un desafío sobrecogedor».

«Corresponde a China, a Estados Unidos y de hecho a todos los países en el mundo fortalecer la coordinación, construir consenso y acelerar las medidas», dijo Li, citado por la agencia de noticias AFP.

Este lunes Kerry se reunió durante cuatro horas con su homólogo Xie Zhenhua, dijo la cadena estatal china CCTV.

Los dos países «deben tomar medidas urgentes en varios frentes, especialmente en los desafíos de la contaminación por carbón y metano», escribió Kerry en un tuit después de las conversaciones.

I’ve just finished the first day of conversations in Beijing as the entire world is living the reality of daily record-breaking heat. The climate crisis demands that the world’s two largest economies work together to limit the Earth’s warming. We must take urgent action on a… pic.twitter.com/o1fPdl6PhD

— Special Presidential Envoy John Kerry (@ClimateEnvoy) July 17, 2023