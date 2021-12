EEUU: Amazon deberá notificar a sus trabajadores que tienen derecho a sindicalizarse

Un acuerdo finalizado la semana pasada entre Amazon y la Junta Nacional de Relaciones Laborales de EEUU (NLRB) estipula que, la empresa deberá notificar a cada uno de sus trabajadores que tienen derecho a sindicalizarse.

Según el acuerdo, Amazon se comprometió a comunicarse con sus trabajadores de almacén, antiguos y actuales, por correo electrónico que estuvieran en el trabajo en cualquier momento desde el 22 de marzo hasta ahora para notificarles sobre sus derechos de organización.

De esta forma, los trabajadores de Amazon, que suman 750.000 en el país, podrán organizarse dentro de los edificios. Por ejemplo, Amazon prometió que no amenazará a los trabajadores con medidas disciplinarias ni llamará a la policía cuando participen en actividades sindicales en áreas exteriores no laborales durante el tiempo no laboral.

«Ya sea que una empresa tenga 10 empleados o un millón de empleados, debe cumplir con la Ley Nacional de Relaciones Laborales», dijo la asesora general de Junta Nacional de Relaciones Laborales, Jennifer Abruzzo, en un comunicado. «Este acuerdo ofrece un compromiso crucial de Amazon con millones de sus trabajadores en los Estados Unidos de que no interferirá con su derecho a actuar colectivamente para mejorar su lugar de trabajo formando un sindicato o tomando otra acción colectiva».

Michael Duff, un ex abogado de la NLRB, calificó el lenguaje del acuerdo de «duro», «Esto hace que sea más fácil para una oficina regional en el futuro encontrar una infracción en una conducta similar… pero la NLRB no tiene la autoridad para llegar a ningún tipo de acuerdo, con ningún empleador acusado, con respecto a la conducta que no esté dentro de los parámetros de estos cargos».

Cabe recordar también que en noviembre, la junta laboral ordenó una nueva elección sindical para los trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama, sobre la base de las objeciones a la primera votación que tuvo lugar en abril.

La medida fue un golpe para Amazon, que pasó aproximadamente un año haciendo campaña agresiva para que los trabajadores del almacén de Bessemer rechazaran el sindicato, lo que finalmente hicieron por un amplio margen.

La junta aún no había determinado la fecha para la segunda elección y no ha determinado si se llevará a cabo en persona o por correo.