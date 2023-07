EEUU anunció más ayuda militar a Ucrania para reforzar la contraofensiva a Rusia

Estados Unidos anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por 1.300 millones de dólares para reforzar su contraofensiva a Rusia, que incluye sistemas de defensa antiaérea, misiles antitanques, aviones no tripulados y otros equipos, que se suma a las polémicas bombas de racimo suministradas días atrás y que ya fueron prohibidas por más de 110 países.

El aporte forma parte de los esfuerzos de Washington de cubrir todas «las necesidades urgentes de Ucrania mediante el compromiso de capacidades críticas a corto plazo, mientras que también la construcción de la capacidad a largo plazo de las fuerzas armadas de Ucrania», dijo el Departamento de Defensa estadounidense en un comunicado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció en Twitter esta nueva cooperación, a la que consideró «muy necesaria para lograr una victoria en común a la brevedad» sobre Rusia, en la guerra que sostienen desde febrero de 2022.

Thank you @POTUS for a powerful new defense support package worth $1.3 billion. NASAMS anti-aircraft missile systems with ammunition, artillery shells, mine clearance equipment, and other much-needed assistance will save 🇺🇦 lives and bring our common victory closer. We appreciate…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2023