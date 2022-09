EEUU condenó ‘enérgicamente’ el intento de magnicidio de Cristina Fernández

El Gobierno de Estados Unidos condenó hoy enérgicamente el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido anoche en inmediaciones de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.

«Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, @CFKArgentina. Estamos con el Gobierno y el pueblo argentinos en el rechazo de la violencia y el odio», escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.

The United States strongly condemns the assassination attempt on Vice President Cristina Fernandez de Kirchner, @CFKArgentina. We stand with the Argentine government and people in rejecting violence and hate.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2022