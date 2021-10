EEUU decidió no pedir la renuncia de Georgieva en el FMI

La información con la que contaba el gobierno nacional, y adelantada por Ámbito el miércoles de la semana pasada, era la correcta: Estados Unidos no iba a votar a favor del despido de Kristalina Georgieva; con lo que la búlgara continuaría en su cargo de Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a la embestida de Japón y otros estados de «mano dura» dentro del organismo. La funcionaria no tendrá problemas ahora en ser desde hoy la anfitriona plena de la nueva Asamblea Conjunta entre el FMI y el Banco Mundial de Otoño. El gobierno de Joe Biden no quiso ayer ser el responsable de una crisis económica y política de dimensiones importantes, al votar por la destitución de la funcionaria. Y al detentar el 17% de los votos, los estados que buscaban la salida de Georgieva no iban a conseguir nunca el 85% necesario para la avanzada; con lo que la ex directora del Banco Mundial continuará en su cargo. Habrá que ver hacia delante con qué poder, y con que grado de influencia en las decisiones del FMI.