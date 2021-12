EEUU desclasificó casi 1.500 documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy

Los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron este miércoles cerca de 1.500 archivos clasificados relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy, casi 60 años después del magnicidio ocurrido en Dallas, Texas que sigue generando dudas, controversias y múltiples teorías conspirativas.

En los 1.491 documentos publicados hay miles de páginas nunca antes vistas de memorandos de investigación, notas y cables elaborados por la CIA, el FBI, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, informó la cadena estadounidense CBS.

En un principio estaba previsto que estos archivos fueran desclasificados con anterioridad, pero en octubre las agencias del Gobierno Federal solicitaron al presidente Joe Biden una prórroga hasta este miércoles, cuando debían ser publicados todos aquellos documentos para los que no se había solicitado un «aplazamiento continuo».

En aquella orden ejecutiva, el mandatario demócrata justificó esa demora amparándose en la protección ante posibles daños a la defensa militar, a las operaciones de Inteligencia, la legislación estadounidense y las relaciones exteriores, recogió la agencia de noticias Europa Press.

The National Archives on Wednesday made public nearly 1,500 documents related to the U.S. government’s investigation into the 1963 assassination of President John F. Kennedy. https://t.co/EdJDVcSRl4

— WSYX ABC 6 (@wsyx6) December 15, 2021